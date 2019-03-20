Божена Рынска ложится на ЭКО от Малашенко

Божена Рынска после похорон любимого мужа Игоря Малашенко ложится в клинику. В медицинском учреждении вдова намерена пройти процедуру ЭКО, дабы заберменеть от своего покойного супруга.

Вдова Игоря Малашенко сообщила о намерении стать матерью. Божена Рынска верит, что оставшиеся замороженные эмбрионы ныне покойного возлюбленного еще могут дать новую жизнь. Тем более, по словам Рынски, она не так давно обращалась к гадалке, которая заверила ее, что "ребенок прямо вот на пороге".

Однако процедура экстракорпорального оплодотворения очень дорогостоящая. Поэтому светская львица продает вещи.

"Счет пришел от клиники. А их минимум еще три будет. Поэтому я продаю вещи. Изгаляться тут не над чем. Это не асканье. Свои вещи сама и продаю. Сумка легендарная. Биркин Белоники. Недавно из СПА в Париже. Угол нижний затерт, но он всегда затерт. Цена 5500 долларов", - написала блогерша в Facebook.

Такой пост выложила Божена в фейсбуке

Ранее Божена призналась, что у нее остались замороженные эмбрионы: "Единственное, что меня может удержать - у нас заморожены эмбрионы от него, и я могу продолжить борьбу за нашего ребенка".

Она также рассказала историю о своих прежних попытках завести ребенка: "Я перестала реагировать на гормональную терапию, и яйцеклетки у меня забирали в естественном цикле. Каждый месяц общий наркоз. И в последнее время были одни неудачи".

Как писал сайт kp.ru, бездыханное тело Игоря Малашенко обнаружила экономка. Медиаменеджер покончил с собой в Испании. Рынска не раз заявляла, что Елена Пивоварова могла пытаться целенаправленно травить 64-летнего бывшего супруга, чтобы добиться нужных ей подписей на документах.

18 марта в Москве состоялись похороны Малашенко. Могила одного из основателей НТВ находится рядом с могилами актрисы Веры Глаголевой и певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище.

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