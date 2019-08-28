Готовимся вместе к Осени 2019: самые лучшие скидки сезона в одном месте!

На дворе последняя неделя августа, а это не только предвещает скорое начало нового учебного и рабочего года, но и означает, что все магазины страны запустили по этому знаменательному поводу тематические акции и открыли школьные распродажи! В нашей подборке мы специально для Вас собрали самые заманчивые предложения от лучших ритейлеров на просторах интернета.

Итак, открывает наш список интернет-магазин Корпорация Центр. По случаю приближающейся осени компания запустила с 21 августа акцию на сотни моделей бытовой техники и электроники для учёбы, работы и не только! Теперь купить необходимые товары можно со скидками до нескольких тысяч рублей – поэтому если Вы давно хотели приобрести продукцию от ведущих мировых производителей, но не решались – уверяем, что это отличный шанс! Кроме того, специально для Вас на нашем сайте мы опубликовали эксклюзивный промокод Корпорация Центр со скидкой 30% на заказ! Ну а информацию о самых выгодных ценах на товары и другие скидочные промокоды Вы всегда можете найти на странице магазина.

Источник: kcentr.ru

Специальную акцию к началу нового учебного года также запустил интернет-магазин Перекресток. На сайте компании можно найти тематическую подборку товаров для школы по отличным ценам! Кроме того, предлагаем Вам провести последние тёплые деньки уходящего лета с пользой и выбраться с семьёй и друзьями на природу! А приготовить вкусные шашлыки для большой компании Вам поможет акция “Всё для летних пикников” с доставкой товаров на дом и за город. Если Вы никогда не заказывали ничего из интернет-магазина, то Вас ждёт приятный бонус – скидка в размере 1500 рублей на первые 3 заказа! Подробности этих и других акций, а также промокоды Перекресток Вы можете найти на странице магазина.

Уверены, что многие успели съездить этим не очень тёплым летом в отпуск и погреть косточки на солнце хотя бы на горячих югах. А это значит, что вернувшись с морей, прекрасные дамы, конечно же, желают подчеркнуть свой свежий облик и бронзовый загар различными косметическими средствами! И именно поэтому мы включили в наш список интернет-магазин Сефора. Компания часто проводит различные акции на продукцию мировых брендов, в том числе и таких эксклюзивно представленных, как KAT VON D, BECCA, HUDA BEAUTY, MARC JACOBS BEAUTY и других, поэтому мы уверены, что Вы обязательно сможете подборать для себя что-нибудь интересненькое! Кроме того, до 30 сентября в магазине действует специальный промокод Сефора на скидку 30% на первый заказ! Ознакомиться со всеми актуальными акциями от компании Вы всегда можете на нашей странице.

Источник: https://sephora.ru

Ещё одним магазином с выгодными предложениями на покупку техники является интернет-магазин Олди. Специально к началу новому учебного года компания запустила акцию для школьников и студентов – до конца августа приобрести современные и мощные ноутбуки от популярных мировых брендов можно со скидками аж до 25%! Также в магазине действуют отличные скидки на внешние аккумуляторы, технику Philips, микроволные печи Sharp и различные игровые аксессуары от брендов MSI, Intel, HyperX, Logitech и CBR. Узнать полный список выгодных предложений к новому сезону и найти промокоды Олди Вы можете на странице компании.

Отличные цены на технику и электронику предлагает и интернет-магазин М Видео. С 20 августа по 9 сентября в магазине проходит специальная распродажа современной техники к новому учебному году – скидки на смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, холодильники, стиральные машины и прочую бытовую технику достигают 50%! Кроме того, компания запустила акцию в поддержку выхода нового фильма “Playmobil фильм: Через вселенные” – каждый покупатель может принять участие в игре и выиграть билеты в кино и промокоды М Видео на скидку до 2000 рублей! Ещё больше акций и скидок от магазина Вы всегда можете найти на нашей странице.

Ну и какие школьные распродажи могут обойтись без особых цен на школьную форму? Тут мы настоятельно рекомендуем Вам заглянуть в интернет-магазин Ларедут. До конца августа на сайте компании действует отличная акция на детские коллекции – приобрести товары можно со скидками аж до 60%! Кроме того, дополнительную скидку в размере 20% на ассортимент из новой коллекции можно получить, если использовать специальный промокод Ларедут. Помимо распродажи школьной формы, в магазине сейчас также проходят распродажи летней одежды и мебели. Эти и другие акции и промокоды опубликованы на нашей странице.

В нашей подборке мы собрали для Вас лучшие предложения на любой вкус к началу нового учебного и рабочего года от интернет-магазинов! Надеемся, что теперь у Вас не возникнет проблем с покупкой техники, одежды и обуви, косметики и прочих товаров по выгодным ценам! Если же Вы хотите увидеть больше акций и скидок на любимую продукцию – переходите на наш сайт Промокоды КП ру.

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