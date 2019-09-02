ЛДПР против шаурмы, мороженщица от Моссельпрома, чудо-водка, китайский ревизионист и псевдолужков

Лидер ЛДПР В. В. Жириновский призвал пресечь в Москве оборот шаурмы: "В этих ларьках чаще всего работают случайные люди, у них нет никаких условий, чтобы помыть руки, содержать кухню в чистоте. Пытаться их контролировать бесполезно, нужно вообще запретить продавать шаурму в Москве, чтобы снизить число отравлений в столице".

Конечно, удивительно, что В. В. Жириновский призывает запретить шаурму лишь в Москве, а в Сызрани или Царево-Кокшайске не призывает. Владимир Вольфович – политик если не всемирно-глобального, то уж точно федерального уровня, и странно ему ограничивать свои стремления местным самоуправлением. Если уж запрещать -- то от Либавы до Владивостока.

К тому же и предложение В. В. Жириновского основано на его опыте тюрколога – именно такова была университетская специализация лидера ЛДПР. Тут его опыт согласуется с опытом Марка Твена, в повести "Простаки за границей" так описывавшего стамбульский общепит: "Я один раз пытался позавтракать по-турецки, и второго такого завтрака мне уже до самой смерти не захочется. Повар нанизал колбасу на проволоку и положил её на жаровню. Когда блюдо было готово, он отложил его в сторонку, но тут вошёл печальный, задумчивый пес и ухватил кусок. Впрочем, сперва он обнюхал жаркое и, верно, признал в нём покойного друга. Повар отобрал мясо у пса и подал его нам. Турецкий завтрак, без сомнения, хорош, но не лишён некоторых недостатков".

А поскольку будущий лидер ЛДПР, пребывая в Турции, за торговлю советской символикой был заключен в Семибашенный замок (или какое иное место лишения свободы), его взглядам на процесс приготовления шаурмы вполне можно доверять.

В отличие от сурового В. В. Жириновского, В. В. Путин при устроении русско-турецких гастрономических отношений придерживается завета "Но мы попробуем спаять его любовью, – а там увидим, что прочней". На авиасалоне МАКС-2019 в процессе объятий с турецким вождем Эрдоганом российский вождь решил угостить его ванильным мороженым "Коровка из Кореновки". Щедро расплатившись пятитысячной купюрой, В. В. Путин сказал, что сдачи не надо, а надо отдать ее в пользу Осоавиахима.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/728406" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин на МАКСе угостил Эрдогана пломбиром.

Но если президент РФ был сама любезность, то не такова была мороженщица. Эрдоган, не привыкший есть десерт совсем по-простецки, попросил ложечку, на что работница торговли смело отвечала ему: "Нет. Так кусайте". Бедный турка понял, что здесь вам не тут, и стал кусать. Еще хорошо, что В. В. Путин не привел Р. Эрдогана к магазину, торгующему крепкими напитками. Иначе когда Эрдоган попросил бы граненый стакан, работница прилавка указала бы ему: "Пей из горла". Впрочем, затем мороженщица, осознав свое невежество, таинственно исчезла, и больше ее никто не видел.

А. Г. Лукашенко также попробовал спаять белорусско-американские отношения любовью. Прощаясь с посетившим Минск советником президента США по национальной безопасности Болтоном он вручил ему разнообразные дары. Для передачи президенту Трампу Лукашенко выбрал кортик, и Трамп теперь может являться на публике в образе звонкого морского офицера. Супруге его Маланье традиционно настроенный Александр Григорьевич передал скатерть с салфетками из белорусского льна, пояснив: "Это — женское". Теперь супруга может устраивать щедрые застолья, как на маланьину свадьбу.

Лукашенко передал в подарок Трампу кортик, а его супруге Мелании - белорусский лен.

Самому же Болтону А. Г. Лукашенко со словами "Лейсь песнь моя, любимая, буль-буль-буль бутылочка бульбашного вина!" вручил бутылку редкостной водки "Президент". Драгоценная влага не продается в магазинах, и отведать ее распивочно можно только за президентским столом, а навынос – лишь самым дорогим гостям. Чудесное свойство водки в том, что от нее не бывает похмелья, и "вне зависимости об количества выпитого, утром голова от нее светлая из-за чистоты воды и спирта". За это ее очень ценит генсек ООН Антониу Мануэл де Оливейра Гутерреш. А чтобы советнику по нацбезопасности сподручнее было скоротать неблизкий путь через океан, Лукашенко снабдил его портативной закуской в виде диетического шоколада без сахара. Приземлившись в Вашингтоне, Болтон веселыми ногами сразу отправился вручать Трампу кортик.

Тем временем отношения Д. А. Медведева с заграницей исполнены не столько теплой любви, сколько острой конкуренции. Объявив, что в перспективе состоится переход на 4-дневную рабочую неделю, премьер-министр резонно ожидал, что в знак благодарности и дамы, и дети-пузанчики (а также отцы семейств) станут бросать в него цветы и розанчики. Оно так бы и было, кабы не член КПК с 2018 г., богатейший человек КНР Джек Ма. Передовой богач-коммунист, выступая в Шанхае, сообщил, что в современном мире "достаточно работать три дня в неделю, каждый день по четыре часа". На фоне такой гуманизационной заявки инициатива Д. А. Медведева существенно поблекла, и есть опасение, что теперь цветы и розанчики будут бросать в основателя компании "Алибаба".

Единственный шанс Д. А. Медведева в соревновании – спешно поручить правительству разработать планы по переходу уже не на 4-дневную, а на 2-дневную рабочую неделю. После этого китайские товарищи будут посрамлены.

Покуда сильные мира сего строят глобальные планы по преобразованию человеческого общежития, у деятелей не столь сильных свои заботы. Кандидат в депутаты МГД С. С. Митрохин пал жертвой обмана со стороны В. А. Кузнецова (Вован) и А. В. Столярова (Лексус), которые подобно героям "Декамерона" Бруно и Буффальмакко занимаются различными розыгрышами. Митрохина они прельстили звонком от мнимого порученца Ю. М. Лужкова, который предлагал ему приехать в Австрию и обсудить с бывшим мэром, по-прежнему кипучим, программу взаимовыгодного сотрудничества. Обсуждали цену вопроса. Митрохин, как человек скромный в быту, оценил свои услуги в 10 млн. руб., на что мнимый порученец отметил, что "это копейки", и осмелевший яблочник поднял цену до 20 млн.

Что полностью воспроизводит переговоры управдома Никанора Ивановича Босого с переводчиком Коровьевым. "Председатель заявил, что жилтоварищество согласно сдать на неделю квартиру N 50 артисту Воланду с платой по... — Никанор Иванович замялся немножко и сказал: "По пятьсот рублей в день". Тут Коровьев окончательно поразил председателя. Он просипел: "За неделю это выходит, стало быть, три с половиной тысячи?". Никанор Иванович подумал, что он прибавит к этому: "Ну и аппетитик же у вас, Никанор Иванович!" — но Коровьев сказал совсем другое: "Да разве это сумма! Просите пять, он даст".

К счастью, деньги не были вручены, а то к Сергею Сергеевичу могли бы явиться чекисты и, узнав, где у него сортир, обнаружили бы там доллары в вентиляции. После чего Митрохин страшным голосом сказал бы: "Подбросили враги!", супруга же кандидата в депутаты воскликнула: "Покайся, Сергеич, тебе скидка выйдет!".

Но и без того история с псевдолужковым вышла назидательная. Только и остается, что констатировать: "О, бедность, бедность, как унижает сердце нам она!".