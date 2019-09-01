Петр Чернышев появился на публике после слухов о раке мозга у Анастасии Заворотнюк

Две недели не утихают слухи о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк. В середине августа сообщалось, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" якобы нашли рак мозга. Пока поклонники пытаются выяснить хоть какие-нибудь подробности, атакуя блог своей любимицы, сама актриса и ее родные хранят молчание.

На фоне слухов о недуге Анастасии Заворотнюк ее друзья заявили, что супруг артистки, фигурист Петр Чернышев, якобы отказался от участия в ледовом шоу Татьяны Навки. Мужчина пошел на такой шаг, чтобы находиться подле любимой женщины и помогать ей в трудные минуты.

m_galustyan Ребята, вы крутые

Однако Петр Чернышов появился на публике. Спектакль посетил известный юморист Михаил Галустян, который и опубликовал в блоге серию снимков.

Супруг Завортнюк вышел на лед в спектакле "Золушка" в Ялте вместе с Навкой. Они исполнили главные партии. Судя по фото, он выложился по полной программе. Благодарная публика устроила ему и партнерше овации.

Напомним, слух о страшном недуге Анастасии Заворотнюк распространились после того, как журнал "Тайны звезд" разместил статью и фотографию актрисы на обложке. В статье говорится, что якобы у знаменитости заподозрили рак мозга. Будто бы особо наблюдательные разглядели на шее у артистки шрам, который может свидетельствовать о взятии биопсии для диагностирования онкологии. Сама актриса и ее представители не подтверждают данную информацию. Поклонники в соцсетях не находят себе места и каждый день присылают слова поддержки Анастасии. Они надеются, что с ней все будет хорошо.