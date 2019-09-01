2019-09-01T13:09:12+03:00
Звезды

Петр Чернышев появился на публике после слухов о раке мозга у Анастасии Заворотнюк

Супруг актрисы вышел на лед вместе с Татьяной Навкой
Ольга ЛИБГАРДТ
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Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк опровергают новости о болезни актрисы.Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк опровергают новости о болезни актрисы.Фото: Instagram.com
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Две недели не утихают слухи о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк. В середине августа сообщалось, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" якобы нашли рак мозга. Пока поклонники пытаются выяснить хоть какие-нибудь подробности, атакуя блог своей любимицы, сама актриса и ее родные хранят молчание.

На фоне слухов о недуге Анастасии Заворотнюк ее друзья заявили, что супруг артистки, фигурист Петр Чернышев, якобы отказался от участия в ледовом шоу Татьяны Навки. Мужчина пошел на такой шаг, чтобы находиться подле любимой женщины и помогать ей в трудные минуты.

m_galustyanm_galustyan
Ребята, вы крутые
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Однако Петр Чернышов появился на публике. Спектакль посетил известный юморист Михаил Галустян, который и опубликовал в блоге серию снимков.

Супруг Завортнюк вышел на лед в спектакле "Золушка" в Ялте вместе с Навкой. Они исполнили главные партии. Судя по фото, он выложился по полной программе. Благодарная публика устроила ему и партнерше овации.

Напомним, слух о страшном недуге Анастасии Заворотнюк распространились после того, как журнал "Тайны звезд" разместил статью и фотографию актрисы на обложке. В статье говорится, что якобы у знаменитости заподозрили рак мозга. Будто бы особо наблюдательные разглядели на шее у артистки шрам, который может свидетельствовать о взятии биопсии для диагностирования онкологии. Сама актриса и ее представители не подтверждают данную информацию. Поклонники в соцсетях не находят себе места и каждый день присылают слова поддержки Анастасии. Они надеются, что с ней все будет хорошо.

Заворотнюк поставили диагноз по фото.Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, стали шоком. И хотя друзья и коллеги актрисы всё опровергают, в соцсетях уже сравнивают «прекрасную няню» с Жанной Фриске...

ИСТОЧНИК KP.RU

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