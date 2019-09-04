2019-09-04T18:19:40+03:00
Звезды

"Он меня обнимает через эту одежду": мама носит вещи умершего Децла

Ирина Толмацкая рассказала, как переживает утрату
Ольга ЛИБГАРДТ
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Мама Децла вот уже полгода не может пообщаться с внукомМама Децла вот уже полгода не может пообщаться с внукомФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Cо дня смерти Кирилла Толмацкого, известного как Децл, прошло более шести месяцев, а мира в его семье по-прежнему нет. Родственники певца обвинят друг друга во всех смертных грехах и каждый по-своему переживает невосполнимую утрату. Мама Децла вот уже полгода не может пообщаться с 14-летним внуком Антонием из-за того, что гражданская жена певца Юлия Киселева увезла мальчика из Москвы.

Ирина Толмацкая и Юлия Киселева в ближайшее время могут встретиться в суде. "Вхождение в наследство сейчас приостановлено в связи с тем, что Юля подала в суд и, я так понимаю, она тоже, как и мы, претендует на авторские права", - сообщила 56-летняя женщина.

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Воспоминания... Скучаю...
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Ирина также развеяла все слухи о том, что после смерти сына она якобы выгнала его жену и ребенка из квартиры, в которой они проживали. "Это полный бред и вранье. Они сами съехали с этой квартиры. Эта квартира моя, а ключи мне от нее не отдали. С тех пор, как Кирюшки не стало, я плачу за коммунальные услуги. Юле никто не запрещает там жить", - цитирует Толмацкую Собеседник.ru.

Но самую большую боль она чувствует от того, что сейчас происходит. "Нет Кирюши, и некому меня защитить. Я приходила в школу к внуку, но там мне сказали, что у Юли с Тони родственников нет, и меня туда не пропустили. То есть Юля - мать-одиночка, а я никто...", - сокрушается Ирина.

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Только с возрастом начинаешь понимать, что не во все закрытые двери надо стучаться и не во все открытые заходить
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Мама Децла рассказала, что при жизни сына Юлия его ревновала. Вот и сейчас идет такая же ревность, предполагает женщина. Все что ей осталось от сына - его вещи. "Есть Кирюшина одежда. Я ее ношу. Думаю, что его вещи должны жить. Наверное, у меня что-то не так с головой, но мне хочется его почувствовать. Он меня обнимает через эту одежду", - заключила Ирина Толмацкая.

Александр Толмацкий после смерти Децла: «Так мы с тобой и не поговорили».Децл и его отец не общались почти 20 лет. Между ними навсегда остались тысячи несказанных слов…

ИСТОЧНИК KP.RU

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