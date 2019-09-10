Бритни Спирс избавилась от опеки умирающего отца

Отец больше не является опекуном 37-летней Бритни Спирс. Джейми Спирс принял непростое для себя решение после обвинений в насилии над внуком, а также на фоне слухов о резком ухудшении состояния здоровья. Однако сама артистка так и не обрела долгожданную свободу.

Осведомленные источники заявили, что 67-летний Джейми Спирс совсем плох и его дни сочтены. Именно поэтому умирающий папа освободил Бритни от своей опеки. При этом инсайдеры уверены, что в жизни певицы ничего не меняется, если не станет хуже. Она по-прежнему не может распоряжаться своей жизнью. Более того, ее шансы вернуть себе опеку над сыновьями от рэпера Кевина Федерлайна, по словам в окружении звезды, стремятся к нулю.

"Джейми Спирс будет получать последние новости о состоянии Бритни от нового опекуна. Его главная задача, пока он жив, - заботиться о том, чтобы дочь была защищена от недобросовестных людей, желающих ей воспользоваться", - цитирует инсайдера портал TMZ.

Согласно постановлению суда Лос-Анджелеса, новым опекуном Бритни Спирс назначена Джоди Монтгомери. Она уже несколько лет помогает певице вести дела. Женщина также будет иметь возможность нанять охрану и людей для круглосуточного ухода для своей подопечной. И именно она теперь будет общаться с медиками по поводу состояния здоровья певицы и лекарств, которые ей необходимо принимать.

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Имя отца Бритни Спирс в последнее время довольно часто мелькает в прессе. Сначала мужчину обвиняли в том, что тот насильно отправил звездную дочь в психиатрическую клинику. Мать певицы даже обратилась в суд, чтобы узнать, какими именно медикаментами лечат Бритни.

А несколько дней назад бывший муж поп-дивы Кевин Федерлайн уличил Джеймса Спирса в жестоком обращении с внуками. Якобы тот поднял руку на старшего Шона, сломал дверь и сильно напугал всех. Федерлайн подал заявление в полицию и получил на руки ордер, запрещающий Джейми видеться с детьми. По слухам, рэпер зол и на свою бывшую из-за всей этой ситуации и даже задумывается над тем, чтобы ограничить встречи певицы с сыновьями. Напомним, мальчики живут с отцом по решению суда. После проблем Бритни с алкоголем и наркотиками Кевин добился полного опекунства над наследниками.

Напомним, Джейми Спирс стал официальным опекуном собственной дочери, проходившей курс реабилитации после болезненного развода, в 2008 году. С тех пор он распоряжался всем имуществом звездной дочки, а также имел доступ ко всем ее документам (в том числе медицинским) и счетам. В Сеть то и дело просачивались "диагнозы" Бритни, а также страницы из ее дневников. Поклонники артистки полагали, что Джейми намеренно выкладывал эту информацию, чтобы поддерживать негативный образ наследницы.

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Меж тем в 2018 году у родителя Бритни Спирс возникли серьезные проблемы со здоровьем. После того как он перенес разрыв толстой кишки, артистке даже пришлось отменить премьеру нового шоу. Тогда звезда проводила все свободное время в больнице рядом с отцом.

Что касается Бритни, то после нескольких недель, проведенных в психиатрической клинике, артистка отменила все выступления до конца года. Свободное время она проводит в компании молодого бойфренда Сэма Асгари.