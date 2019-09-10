Миллионер купил свидание с Анной Семенович

Анна Семенович отправится на свидание с очень богатым незнакомцем. Миллионер купил встречу с фигуристой певицей за большие деньги. При этом артистка не исключает, что, если спутник ей понравится, их встреча перерастет в нечто большее.

Анна Семенович - завидная невеста. Она никогда не страдала от отсутствия внимания со стороны противоположного пола. Не секрет, что мужчины сходят с ума от ее пышных форм, а женщины не находят себе места, мечтая о таком же фигуре, как у бывшей солистки группы "Блестящие".

А ведь совсем скоро певица может обрести личное счастье. "19 сентября мне предстоит отправиться на свидание с миллионером. Он выложил кругленькую сумму за этот вечер", - рассказала Анна в "Вечернем шоу" с Аллой Довлатовой.

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Радиоведущая спросила у Семенович, возможен ли такой вариант развития событий, при котором у нее завяжутся отношения с этим миллионером. Анна ответила утвердительно. "Этот мужчина должен быть не женат, обладать хорошим чувством юмора. И наконец, он должен любить амурских тигров", - со смехом ответила звезда эстрады.

В последнее время певица озаботилась проблемами защиты животных. Она приняла участие в проекте, направленном на спасение амурских тигров от вымирания. Деньги, которые миллионер заплатил за свидание с певицей, пойдут на помощь хищникам.

Напомним, в свои 39 лет Анна Семенович до сих пор не замужем. В Сети то и дело появляются слухи о том или ином романе артистки. Но сама она редко откровенничает на эту тему, предпочитая скрывать от общественности свою личную жизнь. Певица не раз заявляла, что мечтает о крепкой семье и детях. Однако не намерена форсировать события. Пока она полностью отдается творчеству.