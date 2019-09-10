Публика высмеяла невесту сына Наташи Королевой

Единственный Наташи Королевой и Сергея Глушко несколько месяцев встречается с Марией Слугиной. Впервые о романе 17-летнего Архипа Глушко и модели из "Дома-2" заговорили в мае 2019 года. С тех пор поклонники пристально следят за молодыми людьми в соцсетях. При этом хейтеры довольно часто критикуют 23-летнюю избранницу Архипа.

Мария Слугина - девушка не робкого десятка. Не так давно она поставила на место завистников, которые каждый день пишут ей в соцсетях неприятные вещи. Особый акцент злопыхатели делают на зубах красавицы. Их называют "желтыми", советуют поставить виниры или исправить с помощью брекетов. Хейтеры также высмеивают фигуру и волосы Марии.

"Пост для одноклеточных людей, кто обсуждает мои зубки. На протяжении долгого времени не обладающие большим умом люди постоянно поливают на меня грязью! Но Ваше право на собственное мнение не обязывает меня слушать этот бред! Заявляю, что мне мои зубы нравятся и менять их на виниры точно не стану! Представьте, у вас красивая попа, а вы пошли и сделали новую!", - начала свою гневную отповедь Мария.

slugina_64 Мне очень приятно и очень льстит, что про меня говорят. Черный пиар - тоже пиар

Слугина констатирует, что сегодня себе можно сделать абсолютно все. Но сейчас ценится естественная красота. "Я ей горжусь и делать из себя куклу не собираюсь! Это моя изюминка, которая придает мне шарм. Возможно, из-за своих зубов я более популярна, чем те обидчики, которые сидят на противоположной стороне экранов за левыми аккаунтами и пытаются меня задеть!", - резонно отметила девушка.

Она особо подчеркнула, что не обращает внимания на оскорбления: "Вы меня нисколько этим не задеваете, а вызываете лишь чувство жалости... Насколько у вас в жизни все должно быть плохо, чтобы создавать специально для меня левые аккаунты, тратить свое время на написание негативных комментариев".

При этом невеста Архипа предупредила хейтеров, что, несмотря на свою природную скромность и молчание, готова ответить на нападки. "При желание могу и зубки показать", - предупредила девушка.