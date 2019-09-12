"Бедная Лида": опухшая Шукшина напугала болезненным видом

Скандально известный продюсер Бари Алибасов вышел в свет с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Они сделали совместное фото, после которого публика вновь забила тревогу. Взволнованные поклонники отметили, что 80-летняя актриса сильно опухла и выглядит изможденной.

Бари Алибасов пришел в гости к звездному адвокату Сергею Жорину. С собой он взял Лидию Федосееву-Шукшину. Престарелые супруги сфотографировались с юристом. И вот как раз этот снимок и послужил поводом для волнений. "Семейное фото", - гласит подпись.

На фото Сергей стоит рядом с продюсером. Актриса сидит в кресле. Публика обратила внимание на то, как она сильно опухла. Особое внимание привлекли ноги Лидии Николаевны. Многие заявили, что звезда экрана имеет болезненный вид и предположили, что у артистки проблемы с почками, застой лимфы или тромбофлебит. Поклонники просят Алибасова немедленно положить жену на обследование, чтобы помочь женщине.

advokatzhorin Семейное фото

Не остался в стороне от увиденного и скандально известный актер Станислав Садальский. "Ужас, бедная Лида влипла...", - прокомментировал он фотографию.

Не секрет, что у Шукшиной проблемы со здоровьем. Она передвигается с тростью, а когда происходит обострение, и вовсе садится в инвалидную коляску. Не так давно ей стало плохо на курорте в Болгарии, откуда артистку спешно привезли в Москву. Поклонники связывают ухудшение состояния здоровья звезды с бесконечными стрессами.

После того, как Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина неожиданно для всей страны осенью прошлого года оформили отношения, пара то и дело попадает в скандалы. Мало того, что ее нервировали любимые внуки, а в июне громом среди ясного неба стала госпитализация Бари Каримовича в реанимацию после того, как продюсер по ошибке выпил средство для очистки труб. Масла в огонь подлили и интимные откровения младшей дочки Ольги Шукшиной. Наследница Лидии Николаевны потребовала развода матери с мужем. Мол, родительница никогда не жила с продюсером. Совместного быта у них не было и секса тоже. Ольга говорит, что беспокоится за репутацию матери, однако сам Алибасов убежден, что она печется лишь о наследстве, ведь теперь получается, что продюсер оказывается первым в очереди. Однако музыкант утверждает, что Шукшина уже написала завещание, в котором якобы распорядилась после себя все оставить средней дочери Марии Шукшиной.