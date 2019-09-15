Юлия Началова еще споет: после похорон семья певицы нашла в студии записанный хит

Даже спустя несколько месяцев поклонники певицы не могут поверить, что ее больше нет. Что и говорить о родителях Юлии – чтобы как-то унять боль утраты, на семейном совете решили: живем так, будто она на очередных гастролях. Виктор Васильевич и Таисия Николаевна целиком посвятили себя воспитанию внучки, 12-летней Верочки.

БОЛЬШИЕ ПОБЕДЫ МАЛЕНЬКОЙ ВЕРЫ

- Девочка и прежде жила у бабушки с дедушкой, потому что мама много гастролировала, - рассказала kp.ru экс-директор и близкая подруга артистки Анна Исаева. – Поэтому территориально для Веры ничего не поменялось: тот же дом, та же школа. Другой момент, что все ее вещи – белый рояль, например, были в квартире Юлии. Сейчас она закрыта, и все, что нужно ребенку, - инструмент, что-то из мебели - перевезли к Виктору Васильевичу и Таисии Николаевне. Вере оборудовали комнату, в которой она живет, учится, занимается музыкой.

Дочь Началовой растет разносторонним ребенком – этим летом Вера взяла первые места сразу на нескольких конкурсах, где пела, играла, читала стихи.

Юлия Началова с дочерью ВеройФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- На конкурсе чтецов Верочка читала Пушкина и Белинского – выступила блестяще. Потом выиграла конкурс вокалистов в Артеке, где отдыхала в лагере, - перечисляет Анна. – Получила диплом международного фестиваля в Хорватии, где играла на фортепиано. Ребенок очень талантливый. Мыслей о шоу-бизнесе у нее нет, а вот актерскую карьеру мы не исключаем.

ФИЛЬМ О ЮЛЕ МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ

На днях режиссер Андрей Загорский, еще весной объявивший о планах снять ленту о жизни певицы, рассказал подробности громкого проекта. Якобы бюджет картины составит около 100 миллионов рублей, а юную Началову сыграет внебрачная дочь Евгения Осина. Родители Юли, которые с самого начала были против этой затеи, своего согласия на съемки так и не дали.

- До конца этот вопрос так и не решен, - продолжает Анна Исаева. – Ни к какому соглашению стороны не пришли, родители свое «да» так и не сказали. И если этого не произойдет, Загорский не сможет использовать музыку и ее имя Юлии. Этот фильм будет уже не о Началовой.

Между тем, у близких певицы есть сразу несколько своих проектов, посвященных ее памяти.

- Мы заканчиваем работу над громким телевизионным проектом – он будет очень необычный, но подробности разглашать пока не могу, - поделилась экс-директор Началовой. - Уже написана книга о Юле – автором стала ее родная тетя по отцу Антонина Владимирова. А еще этой осенью мы выпустим Юлину песню «Останься». Это удивительно: записанный хит, о котором никто не знал, нашли на студии уже после похорон. Так что Юлин голос мы еще услышим.

evgeny_aldonin Вера с отцом Евгением Алдониным в первый учебный день года

ВОПРОС-РЕБРОМ

Что будет с «квартирой раздора»?

16 сентября все трое родственников официально вступят в наследство: к ним перейдут авторские права на песни Началовой и ее единственное ценное имущество – четырехкомнатная квартира в жилом комплексе «Кутузовская ривьера», точнее половина этих апартаментов. Как так вышло, что несколько лет назад певица продала долю в квартире гражданскому мужу, хоккеисту Александру Фролову, уже никогда не узнать. Но факт остается фактом: в 2015 году пара оформила сделку, и в Росреестре спортсмена официально зарегистрировали собственником. Получается, теперь он может распоряжаться своей половиной как угодно: жить в ней, продавать, сдавать и так далее.

Однако, сейчас Фролов живет в США и никак не пытается решить квартирный вопрос.

- Конечно, родителям хочется сохранить квартиру для внучки, но главная их цель – воспитать Веру, поставить на ноги, дать образование, - говорит Анна Исаева. – На связь с родителями Юли Александр Фролов пока не выходил.

ТА САМАЯ ПЕСНЯ

Премьера 2019 Юлия Началова Останься.Песня которую обнаружили в студии уже после похорон Юли.

«Останься»

Небеса вершат чужие судьбы,

Высоко укрытые от глаз.

Ну а мы с тобой простые люди,

И судьбы две разные у нас.

И мы стоим на одном перекрестке,

Но каждый выбрал дорогу свою.

Координатную плоскость, где все стремится к нулю

Припев

Останься - и снова не сказав, промолчи.

Останься, дыханьем обжигая в ночи.

Тепло любимых рук,

В последний раз

Останься

Об этом лишь прошу я сейчас.

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