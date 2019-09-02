2019-09-02T22:27:33+03:00
Звезды

"Сколько грусти в глазах у Веры!": Алдонин проводил в школу подросшую дочь Началовой

Вера Алдонина встретила День знаний без мамы
Ольга ЛИБГАРДТ
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Когда в марте 2019 года не стало Юлии Началовой, остро встал вопрос о том, с кем будет жить ее дочка ВераКогда в марте 2019 года не стало Юлии Началовой, остро встал вопрос о том, с кем будет жить ее дочка ВераФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Единственная дочь Юлии Началовой и Евгения Алдонина после смерти певицы живет в семье отца. Звездный папа старается окружить наследницу заботой и любовью. Вместе с женой Ольгой и сыном футболист проводил Верочку в школу. Девочка перешла в седьмой класс.

Евгений Алдонин разместил в блоге фотографию с подросшей дочкой Верочкой. На снимке 12-летняя девочка стоит в окружении мачехи Ольги, отца и маленького братика, которого спортсмен держит на руках. "Всех поздравляем с первым учебным днем!", - гласит подпись к фото.

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Всех поздравляем с первым учебным днем!
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Поклонники очень трепетно отреагировали на публикацию. Многие отметили, что в новой семье Веру любят, но девочка выглядит очень грустной. Другие парировали - мол, раньше дочку в школу провожали оба родителя, поэтому грусть в глазах ребенка неудивительна.

"Глаза у Веры будто плакала. В школу без мамы", "Боже, сколько грусти в глазах у Веры! Какая печаль! Особенно контрастирует со светящейся Ольгой...", "Верочка, держись, милая! Все у тебя будет хорошо с таким папой, да и жена папина, видно, добрый человек! Счастья и здоровья!", "У Верочки глазки грустные", "Успехов в учебе и новых побед Верочке", "Жень! Восхищаюсь Вами. Спасибо вам за Верочку. Юлечка спокойна за свою доченьку!", "Замечательные вы!", "Какие все красивые. Успехов в учебе Верочке", - комментируют поклонники.

Напомним, когда в марте 2019 года не стало Юлии Началовой, остро встал вопрос о том, с кем будет жить ее дочка Вера. Недавно стало известно, что Евгений Алдонин забрал наследницу в свою новую семью. Отец Веры не настаивал на том, чтобы дочь жила с ним и дал ей полное право выбора. Сначала девочка хотела остаться с бабушкой и дедушкой - родителями Юли, а потом передумала и попросилась в семью к папе. У дочки Юлии Началовой сложились прекрасные отношения с мачехой. Ольга Алдонина приняла Веру и воспитывает ее как родную. Кроме того, она обожает нянчиться с младшим братом Артемом.

Юлию Началову убила случайность.Трагедия Юлии Началовой обросла миллионом версий. Сложно поверить, что молодую, красивую, талантливую женщину сгубила... случайность

ИСТОЧНИК KP.RU

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