Гузеева в обнимку с Серебряковым у реки взорвала Инстаграм

Лариса Гузеева наслаждается отдыхом в Италии вместе с сыном и невесткой. Но, даже находясь на заграничном курорте, бессменная телеведущая шоу "Давай поженимся" не забывает о коллегах. Актриса поделилась архивным снимком, на котором она предстала в компании Алексея Серебрякова. 3 июля артист отмечает 55-летие.

Лариса Гузеева трогательно поздравила коллегу по цеху с юбилеем. "С Днем рождения, Лешечка!", - подписала она фотографию со съемок фильма "Патриотическая комедия".На снимке телеведущая стоит в обнимку с Алексеем Серебряковым на берегу реки.

Этот пост вызвал неоднозначную и эмоциональную реакцию пользователей соцсети. Одни присоединялись к поздравлениям Ларисы Гузеевой: "Будьте здоровы! Мои любимые актеры! Наше достояние со своей личной жизнью! Спасибо, что делитесь самым дорогим!", "Красавица, Вы очень красивая женщина, Алексея поздравляю", "Классный момент, приятно смотреть", "Такой красавец в молодости", "Один из самых эффектных блондинов. И талант", "С днем рождения, Алексей, счастья Вам и много ролей. Вы классный актер!".

_larisa_guzeeva_ С Днем рождения, Лешечка!

Другие же кинулись обсуждать внешность актрисы, припомнили ей алкогольную зависимость и даже предположили, что Гузееву и Серебрякова связывали романтические отношения: "Что у нее с лицом?", "У нее мешки под глазами...", "Не мешки а синяки. Признак молодости, недосыпа", "Пронзительно красивая. И мешки не портят. Наоборот, придают изюму", "По фотографии понятно, что на тот момент вы были парой. Глаза влюбленные, что у Алексея, что у вас, Лариса. Наверное, много воспоминаний приятных у вас", "У кого что, а у Ларисы - вечная война в комментах. Всегда знала, что она неоднозначная женщина. Ее или любят, или ненавидят, равнодушных нет", "Она и не скрывает никогда, что выпивала хорошо. Ну и ладно: все равно красавица и умница!".

А третьи обвинили Серебрякова во всех смертных грехах и даже назвали предателем: "Да, не великий артист... Презираю таких людишек. Настоящий артист никогда не унизит свой народ и свою страну! Так что вали отсюда, Серебряков, ты предатель", "Он плюет откровенно на свою Родину, а мы - с днем рождения тебя! Гадость...", "Хороший был Алеша, да весь вышел, сбежал на ПМЖ в Канаду...", "Серебряков - странный запутавшийся чел... Не уважаю", "Раньше его очень любила, а после того как он уехал одно разочарование".

Напомним, Алексей Серебряков дебютировал в фильме "Вечный зов" будучи подростком. В 1986 году он окончил Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского, где занимался в мастерской Олега Табакова, после чего несколько лет играл в Театре-студии "Табакерка". Широкую известность Серебряков приобрел благодаря криминальному боевику Владимира Феоктистова "Фанат" в 1989 году. Он снимался в сериалах "Бандитский Петербург" и "Штрафбат". Из последних его работ - съемки в фильмах "Левиафан" Андрея Звягинцева и "Ван Гоги" Сергея Ливнева.

В 2012 году появилась информация, что Алексей Серебряков с семьей перебрался в Канаду. "Моя семья живет в Канаде, потому что мои дети учатся там в школе. А я живу здесь, иногда туда приезжаю", - признался в одном из интервью артист.