Гузеева в обнимку с Серебряковым у реки взорвала Инстаграм
Лариса Гузеева наслаждается отдыхом в Италии вместе с сыном и невесткой. Но, даже находясь на заграничном курорте, бессменная телеведущая шоу "Давай поженимся" не забывает о коллегах. Актриса поделилась архивным снимком, на котором она предстала в компании Алексея Серебрякова. 3 июля артист отмечает 55-летие.
Лариса Гузеева трогательно поздравила коллегу по цеху с юбилеем. "С Днем рождения, Лешечка!", - подписала она фотографию со съемок фильма "Патриотическая комедия".На снимке телеведущая стоит в обнимку с Алексеем Серебряковым на берегу реки.
Этот пост вызвал неоднозначную и эмоциональную реакцию пользователей соцсети. Одни присоединялись к поздравлениям Ларисы Гузеевой: "Будьте здоровы! Мои любимые актеры! Наше достояние со своей личной жизнью! Спасибо, что делитесь самым дорогим!", "Красавица, Вы очень красивая женщина, Алексея поздравляю", "Классный момент, приятно смотреть", "Такой красавец в молодости", "Один из самых эффектных блондинов. И талант", "С днем рождения, Алексей, счастья Вам и много ролей. Вы классный актер!".
Другие же кинулись обсуждать внешность актрисы, припомнили ей алкогольную зависимость и даже предположили, что Гузееву и Серебрякова связывали романтические отношения: "Что у нее с лицом?", "У нее мешки под глазами...", "Не мешки а синяки. Признак молодости, недосыпа", "Пронзительно красивая. И мешки не портят. Наоборот, придают изюму", "По фотографии понятно, что на тот момент вы были парой. Глаза влюбленные, что у Алексея, что у вас, Лариса. Наверное, много воспоминаний приятных у вас", "У кого что, а у Ларисы - вечная война в комментах. Всегда знала, что она неоднозначная женщина. Ее или любят, или ненавидят, равнодушных нет", "Она и не скрывает никогда, что выпивала хорошо. Ну и ладно: все равно красавица и умница!".
А третьи обвинили Серебрякова во всех смертных грехах и даже назвали предателем: "Да, не великий артист... Презираю таких людишек. Настоящий артист никогда не унизит свой народ и свою страну! Так что вали отсюда, Серебряков, ты предатель", "Он плюет откровенно на свою Родину, а мы - с днем рождения тебя! Гадость...", "Хороший был Алеша, да весь вышел, сбежал на ПМЖ в Канаду...", "Серебряков - странный запутавшийся чел... Не уважаю", "Раньше его очень любила, а после того как он уехал одно разочарование".
Напомним, Алексей Серебряков дебютировал в фильме "Вечный зов" будучи подростком. В 1986 году он окончил Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского, где занимался в мастерской Олега Табакова, после чего несколько лет играл в Театре-студии "Табакерка". Широкую известность Серебряков приобрел благодаря криминальному боевику Владимира Феоктистова "Фанат" в 1989 году. Он снимался в сериалах "Бандитский Петербург" и "Штрафбат". Из последних его работ - съемки в фильмах "Левиафан" Андрея Звягинцева и "Ван Гоги" Сергея Ливнева.
В 2012 году появилась информация, что Алексей Серебряков с семьей перебрался в Канаду. "Моя семья живет в Канаде, потому что мои дети учатся там в школе. А я живу здесь, иногда туда приезжаю", - признался в одном из интервью артист.
Горе Ларисы Гузеевой.«Я себя резала», «Мне из этого не выкарабкаться»... Ларису Гузееву лечат сразу три психолога. Специалисты помогают телеведущей пережить смерть матери, которую она «патологически любила»
ИСТОЧНИК KP.RU
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