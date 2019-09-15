Директору Анастасии Заворотнюк запретили давать комментарии о состоянии актрисы

На фоне слухов о тяжёлом состоянии Анастасии Заворотнюк, находящейся в реанимации одной из московских частных клиник, ее концертный директор больше не опровергает болезнь актрисы.

- Мне запретили давать комментарии, поэтому извините, - кратко ответил kp.ru Стас Христов на вопрос о самочувствии Заворотнюк.

Напомним, двумя днями ранее, 13 сентября, Стас Христов сообщил «КП», что переписывался с Анастасией, и она опровергла сообщения СМИ о своей госпитализации.

- Я переслал ей новость - «Анастасия Заворотнюк впала в кому в реанимации московской больницы», на что она ответила: «Бред! Отстань!», - рассказал тогда директор артистки, пообещав предоставить «Комсомолке» скриншот переписки. Однако, сделать этого так и не смог, сославшись на занятость.

Месяц назад, когда появились первые слухи об онкологии у Заворотнюк, ее представители Стас Христов и Марина Потапова категорически все отрицали. По их словам, актриса пропустила один-единственный спектакль в Санкт-Петербурге в середине августа, так как была занята оформлением американского гражданства младшей дочери Милы, которую родила в прошлом году в возрасте 47 лет. Тогда директор Заворотнюк пообещал, что в сентябре артистка сама расскажет о здоровье в эфире одного из телеканалов. Позднее появились сообщения, что Анастасия в ближайшее время проведёт корпоратив за гонорар 800 тысяч рублей. Однако, с апреля и до сих пор «прекрасная няня» так и не появилась на публике. Говорят, летом она проходила курс лечения в Польше, а две недели назад была вынуждена вернуться в Москву после неудачных результатов терапии. По словам продюсера Андрея Разина, у Заворотнюк полгода назад диагностировали глиобластому - неизлечимую и самую агрессивную из известных опухолей мозга. Разин уверен, что это негативные последствия омоложения стволовыми клетками, которым несколько лет назад увлекалась актриса. По другой версии, это может быть связано с процедурой ЭКО, с помощью которой, вероятно, забеременела Заворотнюк. По словам друзей Анастасии, ее отец и брат несколько лет назад умерли от онкологии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Паллиативная помощь там на высшем уровне»: лечение Анастасии Заворотнюк в московской клинике стоит более 20 тысяч евро

Новости о здоровье 48-летней Анастасии Заворотнюк поступают одна тревожнее другой. Кома, искусственная вентиляция легких, отказ врачей от интенсивной терапии... Но ещё страшнее, что на фоне этих сообщений официальные представители артистки хранят молчание - болезнь самой прекрасной няни страны, которую раньше категорически опровергали, больше не комментируют (подробности)

Нейрохирург объяснил, почему нельзя оперировать парализованную Анастасию Заворотнюк

Информация о состоянии Анастасии Заворотнюк по-прежнему поступает из анонимных источников, однако продюсер «Ласкового мая» Андрея Разин подтвердил «КП», что актриса находится в больнице, медики ввели ее в искусственную кому. Также, по словам продюсера, подтвердился и диагноз, который изначально сообщил журнал «Тайны звезд». Речь идет о глиобластоме – одной из самых коварных и агрессивных опухолей головного мозга, сгубившей Жанну Фриске и Дмитрия Хворостовского (подробности)