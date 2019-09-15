2019-09-15T19:02:19+03:00
Звезды

Анастасия Завортнюк впала в опухолевую кому

Родные запретили представителю актрисы давать какие-либо комментарии о ее состоянии
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анастасия Заворотнюк находится в частном паллиативном центреАнастасия Заворотнюк находится в частном паллиативном центреФото: Мила СТРИЖ
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Анастасия Заворотнюк, которая была введена в медикаментозный сон, впала в опухолевую кому. Ранее актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на фоне начавшейся пневмонии и отека легких. У звезды сериала "Моя прекрасная няня", по некоторым данным, четвертая стадия рака мозга.

Состояние Анастасии Завортнюк больше не обусловлено лекарствами, передает "Пятый канал". Прогнозы медиков неутешительные.

"Кома - это осложнение при поражении ЦНС. У Анастасии, скорее всего, так называемая опухолевая кома. Там все сложно, потому что ее организм кроме опухоли мозга подвергся сильнейшей интоксикации при облучении и применении препаратов химиотерапии, гормональные препараты", - цитирует Teleprogramma.pro врача-реаниматолога Н. И. Шевенко.

По его словам, применение мер интенсивной терапии означает только то, что состояние актрисы крайне тяжелое, а, возможно, и вовсе критическое: "Прогноз неутешителен".

В свою очередь, официальный представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что ему больше нельзя комментировать ее состояние здоровья. "Мне запрещено давать комментарии", - заявил концертный директор.

Напомним, в настоящее время Анастасия Заворотнюк находится в кругу родных и близких в частном медцентре. "Паллиативная помощь там действительно на высшем уровне... Местные специалисты могут избавить от боли и продлить жизнь", - рассказал kp.ru источник в медицинских кругах.

Правда, позволить себе лечение в подобной клинике может не каждый. "Перед госпитализацией на счет онкологических больных вносится сумма от восьми тысяч евро. Сумма не окончательная - как только деньги заканчиваются, надо платить снова. Плюс пребывание в палате реанимации - от одной тысячи евро в сутки", - поведал врач. Если актрису положили на прошлой неделе, речь идет о сумме от 20 тысяч евро.

По некоторым данным, около полугода назад у актрисы диагностировали подозрение на глиому. Анастасия Завортнюк довольно поздно попала к онкологам. Основные симптомы - головные боли и рвоту по утрам - она долгое время списывала на отравление, стрессы и напряженный график.

Заворотнюк поставили диагноз по фото.Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, стали шоком. И хотя друзья и коллеги актрисы всё опровергают, в соцсетях уже сравнивают «прекрасную няню» с Жанной Фриске...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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