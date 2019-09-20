"Все, что говорилось раньше, вранье": Довлатова ждет признания мужа Заворотнюк

Последние новости о состоянии Анастасии Заворотнюк подарили надежду поклонникам актрисы. Кажется, произошло чудо, и "прекрасная няня" обязательно пойдет на поправку. Меж тем, на этом фоне все чаще стали появляться недоуменные заявления коллег актрисы о том, кому все-таки понадобился весь этот нездоровый ажиотаж вокруг ее болезни, для чего надо было нагнетать обстановку. Кроме того, артисты призвали оставить семью Анастасии в покое.

Ведущая Алла Довлатова гневно высказалась о тех, кто пиарится на состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк. Она дала понять, что не разделяет стремление обывателей вмешиваться в личную жизнь артистов.

"Я знаю, что все, что говорилось раньше, было враньем… Пока Петр не сообщил все сам… Они хотят, чтобы об этом не писали", - цитирует артистку Тeleprogramma.pro.

Отметим, в последние дни новости о состоянии Анастасии Завортнюк кардинальным образом поменялись. Если еще три дня назад сообщалось о том, что она впала в кому и не может сама дышать, борясь якобы с четвертой стадией рака мозга, то теперь все обстоит иначе. Актрису, мол, перевели из реанимации в обычную палату. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. По словам медиков, отек мозга уменьшился. При этом также появились данные, что Анастасия вообще не была в коме.

Напомним, о страшном недуге Анастасии Заворотнюк заговорили после того, как журнал "Тайны звезд" разместил статью и фотографию актрисы на обложке. В статье говорилось, что, якобы, у знаменитости заподозрили рак мозга. Будто бы особо наблюдательные разглядели на шее у артистки шрам, который может свидетельствовать о взятии биопсии для диагностирования онкологии. Сама актриса и ее представители не комментируют информацию. Поклонники по сей день теряются в догадках, пытаясь выяснить, что же происходит с их любимицей.

О госпитализации Заворотнюк стало известно 13 сентября. По некоторым данным, она узнала о болезни после того, как родила дочку Милу. В настоящее время Анастасия находится в одной из столичных клиник. У ее палаты и на этаже поставили круглосуточную охрану. Это произошло после того, как папарацци пытались проникнуть к артистке.

Родственники звезды сериала "Моя прекрасная няня" хранят молчание. Более того, они запретили пиар-директору артистки давать какие-либо комментарии о ее состоянии.