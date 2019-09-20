Знакомая высказалась о шраме на шее Анастасии Заворотнюк

Состояние Анастасии Заворотнюк по-прежнему остается одной из самых обсуждаемых тем. Слухи о тяжелой болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня" стали разрастаться как снежный комп после того, как особо наблюдательные во время поездки актрисы в Ереван разглядели у нее на шее шрам. Организатор поездки в Армению Изобелла Пирози рассказала о том, что тогда происходило с Анастасией.

"Мы c Анастасией и Анфисой Чеховой выезжали в Ереван ночью. Провели там целый день на ногах, улетели следующей ночью. О том, что Настя чем-то больна, я и подумать не могла", - сообщила Изобелла Пирози.

По ее словам, Заворотнюк бывала в прекрасном настроении. "Мы очень плотно поужинали в армянском ресторане. Еле встали из-за стола. Настя не отказывалась ни от каких блюд. Даже вина выпила", - цитирует ее сайт mk.ru.

О работе девушки не говорили. "Обсуждали мужчин, семьи, детей, Ереван и местную кухню. Никаких жалоб от Насти не поступало. К врачам не обращалась, не капризничала. Таблеток не пила. Если бы принимала лекарства, то отказалась бы от вина", - уточнила организатор поездки.

Изобелла слышала, что многие обсуждают шрам на шее Заворотнюк. Однако тогда она его не заметила. "И Анфиса Чехова не обратила внимание", - резюмировала женщина.

Напомним, о страшном недуге Анастасии Заворотнюк заговорили после того, как журнал "Тайны звезд" разместил статью и фотографию актрисы на обложке. В статье говорилось, что, якобы, у знаменитости заподозрили рак мозга. Будто бы особо наблюдательные разглядели на шее у артистки шрам, который может свидетельствовать о взятии биопсии для диагностирования онкологии. Сама актриса и ее представители не комментируют информацию. Поклонники по сей день теряются в догадках, пытаясь выяснить, что же происходит с их любимицей.