"Сейчас море закипит!": Наташа Королева в алом бикини переполошила пляж

Наташа Королева ничего не таит от поклонников. 46-летняя исполнительница улетела на гастроли в Израиль. При этом певица умеет и работать, и отдыхать на всю катушку.

Наташа Королева разместила в блоге видео, на котором показала, как она загорает и купается в море вместе со своим коллективом. Вероятно, снимал происходящее на камеру супруг певицы Сергей Глушко, известный как Тарзан. Во всяком случае он находится вместе с женой на гастролях, о чем она ранее сообщила подписчикам.

koroleva__star Мы банда Королевой

Забавный кадр из видео смонтирован в ускоренном режиме, поэтому больше похож на гифку. В ролике Наташа предстала в алом бикини в окружении девушек и парней на берегу моря. Артистка заметно похудела, чему свидетельствует плоский живот исполнительницы хита "Желтые тюльпаны". При этом пышный бюст Королевой по-прежнему притягивает взоры, что точно подметили ее подписчики.

Поклонники заметили, что артистка в алом бикини выглядит потрясающе. "Наташа, почаще выкладывайте свою красоту, глаз не отвести", "Что же ты творишь, от твоей груди можно умереть", "Ты в ритме танца,тебе некуда деваться". "Девушки в нижнем ряду - огонь!", "Наташа умница! Выглядите супер!", "Плюшечки-сдобнушечки", "От ваших энергичных танцев все с пляжа сбежали", "Наталья, меня всегда восхищает ваш оптимизм и задорность", "У Натахи грудь вообще секс", "Молодец, Королева, опять зажигает", "Вы самая подвижная", "Сейчас море закипит!", "Отдыхающие в шоке, наверное, от ваших танцев", "Ваша банда весь пляж переполошила", - не унимаются фолловеры.

Напомним, не так давно яркая исполнительница отметила 46-летие. Наташа Королева по-прежнему хороша собой и не прибегала к радикальным мерам омоложения. "Мне пока еще рано об этом говорить, наверное. Еще десяточек лет у меня есть впереди. Если мы хотим хорошо выглядеть, то, наверное, до 55 надо что-то сделать", - делилась звезда. При этом Наташа признает, что у нее прекрасная фигура. За это она благодарна генетике. В то же время певица активно занимается спортом. Она считает, что ни в коем случае нельзя себя распускать. А Тарзан строго за этим следит, отбирая у жены еду.