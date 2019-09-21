2019-09-21T18:31:58+03:00
Звезды

"Волк не предаст волчицу ради доступной собаки": бывший муж Бузовой рассказал об изменах

Футболист поклялся в верности новой жене
Ольга ЛИБГАРДТ
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За отношениями "тарабузиков", как называли их фанаты, следила вся странаЗа отношениями "тарабузиков", как называли их фанаты, следила вся странаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Дмитрий Тарасов трогательно признался в любви беременной жене Анастасии Костенко. Бывший муж Ольги Бузовой поклялся в верности новой супруге и пообещал ей не изменять с "доступными собаками".

Дмитрий Тарасов впервые озвучил причину, по которой изменял бывшей супруге Ольге Бузовой. Он размести фотографию, на которой смотрит в глаза своей новой жене Анастасии Костенко. В настоящее время модель беременна вторым ребенком. Кто появится на свет у звездной пары, пока неизвестно.

"Волк никогда не предаст свою волчицу ради доступной собаки. Иногда стоит пройти определенный и долгий путь, чтобы встретить ту единственную волчицу", - подписал он снимок.

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Волк никогда не предаст свою волчицу ради доступной собаки
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Правда, сетевые активисты тут же отметили, что Тарасов заговорил цитатами из пацанских пабликов. Кроме того, многие написали, что он некрасиво поступил по отношению к Ольге Бузовой. "Ты что Олю с собакой сравниваешь", "Ждем слезы от Бузовой", "Так некрасиво писать, особенно когда вся страна знает, кто твоя бывшая" "Бедный Бузеныш", "Ждем очередной истерики от Оли на лобном", "За что он так ее унижает", - написали фолловеры.

Отметим, у Анастасии Костенко и Дмития Тарасова подрастает дочь Милана. Девочка родилась в 2018 году. Ранее модель говорила, что она и муж мечтают о большом количестве детей.

Дмитрий Тарасов был женат на поющей ведущей Ольге Бузовой несколько лет. За отношениями "тарабузиков", как называли их фанаты, следила вся страна. Брак со стороны казался идеальным. Оля купалась в роскоши, они вместе строили шикарный особняк. Но брак распался в 2016 году после того, как звезда "Дома-2" поймала любимого на измене. Как уверяла Бузова, ее муж не хранил ей верность, о чем она узнала случайно. После развода артистка очень сильно переживала. Кажется, боль от предательства некогда любимого человека до сих пор сильна. Ольга не оправилась от душевной травмы. Не так давно она сорвалась на лобном месте в эфире шоу. Знаменитость рассказала, как коварная Костенко уводила Тарасова из семьи.

Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…

ИСТОЧНИК KP.RU

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