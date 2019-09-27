2019-09-27T13:56:28+03:00
Звезды

"Зачем надел женские джинсы?": бывшего мужа Бузовой высмеяли в Инстаграме

Дмитрий Тарасов вызвал гнев публики странным нарядом
Ольга ЛИБГАРДТ
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Дмитрий никак не отреагировал на выпад публикиДмитрий никак не отреагировал на выпад публикиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Молодую жену футболиста Дмитрия Тарасова часто критикуют за модные провалы. 25-летней Анастасии Костенко достается то за странный стиль одежды, то за неудачный макияж, то публике не нравится прическа модели. Но на этот раз случилось странное. Диванные критики отругали не беременную женщину, а ее мужа.

Бывший муж Ольги Бузовой разместил в блоге фотографию, на которой позирует в ресторане с женой. Супруги устроили романтический ужин и нежно обнимают друг друга, буквально светясь от счастья. Ведь скоро у них появится на свет еще один наследник.

"Пригласил свою любимую на романтический ужин после ее учебы", - гласит подпись к снимку. Однако внимание подписчиков привлек внешний вид Дмитриия Тарасова.

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Пригласил свою любимую на романтический ужин после ее учебы
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Футболист выбрал для выхода в люди очень узкие джинсы с дырками на коленях, подозрительно похожие на женские. Спортсмен дополнил образ черной водолазкой и пиджаком.

Джинсы-то и сыграли с Дмитрием злую шутку. В комментариях поклонники стали обсуждать наряд Тарасова, заявив, что его стиль никуда не годится. "Штаны ужас", "Зачем надел женские джинсы?", "Мужских джинсов не было?", "Под рваные джинсы одеты лосины? Холодно реально, однако", "Кто ходит в нормальный ресторан в таких штанах? Да еще рейтузами снизу. Дурдом!", "Что за лосины на нем", "Как он влез в джинсы Костенко?", - пишут фолловеры. А, видимо, особо осведомленные ответили собеседникам: "Что вы хотите, Настя постоянно беременная ходит, потому он в ее джинсы и влезает".

Стоит отметить, что Дмитрий и Анастасия никак не отреагировали на выпад публики. Молодые люди наслаждаются обществом друг друга. 24 сентября подписчики узнали, чем футболист и модель занимаются в кровати по вечерам. На фотографии, опубликованной в соцсетях, его беременная жена в одной лишь клетчатой рубашке массирует ему ногу. Тарасов подметил, что это обязательная процедура перед сном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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