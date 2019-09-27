«Надеемся, что отцовские чувства еще проявятся»: экс-король Малайзии оставил русскую жену на четвертом месяце беременности

На фоне затяжных слухов о разводе с экс-королем Малайзии Мухаммадом V Оксана Воеводина наконец прервала молчание. Русская жена в интервью британской газете Daily Mail впервые подтвердила расставание, но уточнила, что о разводе узнала из интернета. Оказалось, что Мухаммад уехал от нее в декабре прошлого года и больше ни разу не выходил на связь.

- Я не знаю, что именно произошло, потому что все было хорошо. Мы ждали рождения нашего первого ребенка. Я до сих пор не понимаю истинную причину его поступка, - призналась «Мисс Москва-2015» и обратилась лично к супругу: - Фарис (так Мухаммада называют близкие. - Ред.), проснись! У тебя есть сын, и ты отец. Что бы ни случилось с нашим браком, я хочу, чтобы у моего сына были оба родителя. Просто подумай о нашем ребенке.

Родне Мухаммада не понравилось, что Оксана опубликовала в соцсетях неформальные снимки с мужем. Фото: instagram.com/rihanapetra

«Комсомольская правда» дозвонилась адвокату Воеводиной Евгению Тарло:

- Получается, теперь Оксану можно назвать разведенной женщиной?

- Нет, почему же, официально она все так же не разведена, документы от супруга по-прежнему не поступали, - ответил юрист. - Только какие-то неуполномоченные люди раздувают сенсации. Сейчас мы решаем с Оксаной, будет ли она разводиться.

- Оксана рассказала, что Мухаммад уехал от нее еще в декабре. Где это произошло — в России или Малайзии?

- К чему эти вопросы? Они свободные люди, путешествовали по миру. Она поехала в Россию, потому что была беременна, наблюдалась здесь у врачей. Она пробовала разных специалистов и пришла к выводу, что российская медицина надежнее всех. С декабря она находится здесь, а до этого была в Швейцарии.

В ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за настоящего короля, вернее, султана Мухаммада V. Фото: instagram.com/rihanapetra

- Как будете решать вопрос с алиментами?

- Вопрос будет решаться по закону и по справедливости. Я думаю, что бывший король Малайзии и супруг моей доверительницы не бросит своего ребенка, тем более, что он у него единственный, рожден в браке и любви. Надеемся, что здравый смысл и отцовские чувства все-таки проявятся. Но если нет, мы вступим в переговоры с официальными лицами, либо с самим Фарисом, и найдем приемлемое решение для обеих сторон.

- Он сейчас что-то платит?

- Первое время Фарис оказывал материальную помощь, сейчас по непонятным причинам прекратил. Не знаю, может его кто-то проконсультировал, а может, у него с деньгами плохо, я не знаю. Мы обсудим этот вопрос с его адвокатом.

- Но сейчас-то у Оксаны есть, на что жить? Нет необходимости срочно искать работу?

- Современная женщина, а Оксана тем более, не может без работы. У нее хорошее образование, и даже сейчас, сидя дома, она что-то делает. У нее множество бизнес-планов, огромное количество подписчиков в Интернете, которые следят за ее публикациями. И даже если семейная жизнь не сложится (а мы еще не оставляем на это надежд), она все равно будет успешной красивой женщиной.

Сейчас все мысли 27-летней мамы заняты ребенком. Фото: instagram.com/rihanapetra

- Говорят, что дворцу султаната очень не нравятся ее публикации о супруге — Оксане угрожают?

- Да мало ли кому что не нравится! Мы живем в цивилизованной стране, да и она не робкого десятка. Ей помогают родители, все хорошо.

Напомним, в ноябре прошлого года 49-летний король Малайзии Туанку Мухаммад V женился на 25-летней русской красавице Оксане Воеводиной. Церемония прошла в развлекательном комплексе «Barvikha Concert Hall» на Рублевке. Как стало известно позже, будущие супруги познакомились в 2017 году на выставке часов в Европе - тогда девушка не поверила, что за ней приударил настоящий монарх. В январе этого года Мухаммад отрекся от престола, а в июне стало известно, что супруги больше не живут вместе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/679761" frameborder="0"></iframe> Король Малайзии взял в жены молоденькую «Мисс Москва».«Король женился на простолюдинке» - звучит как сюр, но это правда! Мисс Москва-2015 Оксана Воеводина стала супругой монаршей особы — Короля султана Мухаммада V

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