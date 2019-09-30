2019-09-30T20:48:06+03:00
Звезды

Анастасия Заворотнюк нарушила обещание

О состоянии 48-летней актрисы ходит много слухов
Ольга ЛИБГАРДТ
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Поклонники с нетерпением ждали откровений звездыПоклонники с нетерпением ждали откровений звездыФото: Борис КУДРЯВОВ
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30 сентября истекает срок, когда Анастасия Заворотнюк должна была появиться на одном из федеральных телеканалов, чтобы рассказать о своем состоянии. Во всяком случае, такое обещание давали в окружении актрисы после того, как появились слухи о тяжелой болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Месяц назад, 29 августа, концертный директор Анастасии Заворотнюк сообщил "КП": "В начале сентября Настя даст большое телевизионное интервью. Вы узнаете всю правду из первых уст. Настя все расскажет, поулыбается… Идет рабочий процесс".

По словам Стаса Христова, актриса, чтобы развеять слухи и домыслы, занимается выбором площадки для разговора с максимально лояльными условиями. Однако до сих пор ни анонс программы, ни само интервью так и не вышли.

Поклонники с нетерпением ждали откровений звезды. Однако ни Анастасия Заворотнюк, ни ее близкие не дают комментарии. Более того, родные актрисы запретили Христову делать какие-либо заявления о ней. Россиянам остается только следить за новостями и надеятся, что с Заворотнюк все в порядке.

Напомним, в настоящее время о состоянии Анастасии Заворотнюк ходит много слухов. По некоторым данным, она перенесла вторую операцию. Анастасия продолжает оставаться в тяжелом состоянии под наблюдением врачей. При этом за 48-летней актрисой, у которой якобы диагностировали четвертую стадию рака мозга, идет циничная охота. По сообщению инсайдеров, супруга актрисы Петра Чернышева, а также ее старшую дочь Анну часто видят в одной из частных клиник Москвы. По предварительным данным,Заворотнюк лежит в отдельной палате под круглосуточным наблюдением врачей. На этаже и у палаты выставлена охрана. Это произошло после того, как неизвестные пытались проникнуть в палату к звезде.

Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

ИСТОЧНИК KP.RU

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