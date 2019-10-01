Помощник сделал заявление о Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк даст интервью одному из федеральных каналов, заявил концертный директор актрисы Стас Христов. По словам помощника звезды "Моя прекрасная няня", она расскажет о состоянии своего здоровья во время выступления на телевидении.

"У меня есть договоренность с каналом об интервью", - цитирует Стаса Христова ФАН. Концертный директор Анастасии Заворотнюк, говоря о том, когда актриса поделится информацией о своем состоянии, заверил: "Это будет анонсировано. У меня точной даты нет".

На вопрос о текущем состоянии здоровья знаменитости помощник заявил: "Я не комментирую это".

Ранее Христов говорил, что артистка должна было дать интервью до конца сентября, чтобы развеять слухи и домыслы, касающиеся ее здоровья. Однако наступил октябрь, а Заворотнюк в эфире так и не появилась.

Напомним, в настоящее время о состоянии Анастасии ходит много слухов. По некоторым данным, она перенесла вторую операцию. Актриса продолжает оставаться в тяжелом состоянии под наблюдением врачей. При этом за 48-летней артисткой, у которой якобы диагностировали четвертую стадию рака мозга, идет циничная охота. По сообщению инсайдеров, супруга актрисы Петра Чернышева, а также ее старшую дочь Анну часто видят в одной из частных клиник Москвы. По предварительным данным, Заворотнюк лежит в отдельной палате под круглосуточным наблюдением врачей и охраны.