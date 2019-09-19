2019-09-19T22:10:23+03:00
Звезды

Лолита вышла на сцену в волосатой юбке

Женщина без комплексов в очередной раз удивила публику
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лолиту Милявскую не зря называют женщиной без комплексовЛолиту Милявскую не зря называют женщиной без комплексовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Лолиту Милявскую не зря называют женщиной без комплексов и королевой эпатажа. То она появится на сцене в "голом" комбинезоне, то предстает в прозрачной накидке поверх сексуального черного боди. И каждый раз 55-летняя певица удивляет публику.

На днях Лолита Милявская выступила на сцене в рамках проекта "Три аккорда". Она исполнила душещипательную композицию "Папа". При этом перед зрителями артистка появилась в довольно странном наряде. Особое внимание публики привлекла волосатая юбка.

"Это снято из зала на концерте «Три Аккорда». Мой любимый Гуляев придумал мне странный наряд, в котором легко жить. Как приятно заниматься экспериментами и не бояться совершать ошибки!", - подписала Лола видео.

lolitamilyavskayalolitamilyavskaya
Я пробую песню "Папа" до начала тура петь на съемках
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Сейчас она переживает не самый лучший период в жизни, хотя и старается бодриться. Певица в июле внезапно объявила, что рассталась с очередным мужем - молодым тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. Лолита Милявская прожила с супругом девять лет.

Несколько недель артистка безутешно плакала. А недавно даже разрыдалась на "Новой волне". До сих пор окончательно артистка не пришла в себя.

Она признавалась, что Дмитрий сам от нее ушел. Звезда считает, что могла избежать такого печального конца. "Мы не работали над нашими отношениями. В этом была беда. Нас не устраивали какие-то вещи друг в друге, но мы не разговаривали на эти темы. То я убегала, то он. А надо было пойти к психологу и рассказать, что болит", - рассуждает певица.

Лолита и её мужчины.«Верная дура» - рассказывает о себе Лолита Милявская. Пятый брак певицы тоже дал трещину...

ИСТОЧНИК KP.RU

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