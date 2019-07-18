Брэдли Купер следом за Ириной Шейк и дочкой переезжает в Нью-Йорк

Брэдли Купер и Ирина Шейк, похоже, решили построить дружеские отношения после расставания. Актер и супермодель смогли договориться о том, что сохранят равные права на опеку двухлетней дочери. Главным условием для совместного воспитания Леи названо проживание обоих родителей в одном городе.

Ирина Шейк и Брэдли Купер в качестве постоянного места жительства выбрали Нью-Йорк. В октябре 2018 года они купили там дом. По слухам, после разрыва с актером в особняке обосновалась супермодель. Сам Купер сейчас ищет квартиру для переезда из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк.

Как утверждают осведомленные источники из окружения пары, у знаменитостей нет официального письменного соглашения об опеке над дочерью, потому что "они друг другу доверяют и не нуждаются в бумажных договорах", пишет TMZ. Родители Леи пришли к решению о том, что будут делить обязанности по воспитанию дочки пополам и выстраивать свои графики таким образом, чтобы один из них все время был подле ребенка.

irinashayksdaily Ирина Шейк с дочкой Леей

В начале лета появились слухи, что Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались после четырех лет отношений. Первое время поклонники отказывались верить сплетням, но все указывало на то, что это правда. Модель перестала выходить в свет с возлюбленным, а также переехала жить в Нью-Йорк вместе с дочкой Леей, которой в марте 2019 года исполнилось два года. Ходили слухи, что причиной разрыва отношений стала мама актера, с которой русская красавица так и не смогла подружиться. Позже и вовсе поползли слухи об измене голливудского актера. Поклонники пары уверены, что Купера увела из семьи Леди Гага. Певица снялась в его фильме "Звезда родилась", где они убедительно сыграли любовь.

В начале июля и появились сведения о переезде обладательницы нескольких "Грэмми" к голубоглазому сердцееду. Поговаривают, что Гага перевезла в особняк Брэдли свои наряды и накупила нижнего белья. По прибытии в коттедж, певица выбросила веща Ирины Шейк из дома и решила сменить мебель.

irinashaykonline Ирина Шейк рассталась с Брэдли Купером

После таких тревожных известий поклонники Шейк ополчились против Гаги и теперь пишут ей гневные комментарии и сообщения в соцсетях. Заметив популярность запущенного на странице знаменитости флешмоба, к нему присоединились многие звезды российского шоу-бизнеса.

ladygaga Леди Гага говорит, что на съемках фильма "Звезда родилась" между ней и Брэдли Купером возникла настоящая химия

Меж тем сами Шейк и Купер неоднократно предупреждали о том, что не любят афишировать свою личную жизнь. Поэтому по сей день хранят гробовое молчание. "Поскольку моя работа требует присутствия в соцсетях, я просто решила оставить свою личную жизнь в покое. Вот почему она называется личной: потому что это только ваше и вашей семьи, и я счастлива от этого, - объясняла модель.