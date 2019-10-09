"Ход конем": известный продюсер рассказал о двойнике Пугачевой

О скончавшейся в марте 2019 года певице Юлии Началовой снимают в настоящее время два фильма. На картину для Первого канала дали добро родители артистки. А вот музыкант Андрей Загорский, выступающий продюсером второй ленты, не смог договориться с родителями и бывшим PR-менеджером Юли о правах на использование ее имени и песен в своем фильме.

"В фильме «Буду рядом» главной героиней будет Юлия Качалова. Мы потеряли всякую надежду найти компромисс", - сокрушается Андрей Загорский. За основу фильма возьмут историю провинциальной девочки, которая выиграла музыкальный конкурс, добилась всего сама и в 18 лет вышла замуж за одного из солистов известной группы.

Изюминкой фильма стало то, что все актеры максимально похожи на реальных героев истории, но имена будут изменены. "Мы решили сделать ход конем, и нам уже точно никто не сможет ничего юридически предъявить", - подчеркнул продюсер.

Загорский раскрыл имя одной из актрис. Участие в съемках примет полуфиналистка шоу "Минута славы" Мирабелла Стрельцова, которая является вокальным двойником Аллы Пугачевой. "Она исполняет в моей картине роль известной российской певицы Анны Борисовны... Одно лицо, один голос. Все это вживую", - цитирует музыканта ФАН.

Напомним, когда в марте 2019 года не стало Юлии Началовой, остро встал вопрос о том, с кем будет жить ее дочка Вера. Недавно стало известно, что Евгений Алдонин забрал наследницу в свою новую семью. Отец Веры не настаивал на том, чтобы дочь жила с ним и дал ей полное право выбора. Сначала девочка хотела остаться с бабушкой и дедушкой - родителями Юли, а потом передумала и попросилась в семью к папе. У дочки Юлии Началовой сложились прекрасные отношения с мачехой. Ольга Алдонина приняла Веру и воспитывает ее как родную. Кроме того, она обожает нянчиться с младшим братом Артемом.