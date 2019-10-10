2019-10-10T19:20:06+03:00
Звезды

Юлия Высоцкая поставила Андрея Кончаловского перед фактом

46-летняя актриса рассказала о том, как справляется с комплексами
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Юлия ВысоцкаяЮлия ВысоцкаяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Юлия Высоцкая более 20 лет счастлива в браке с Андреем Кончаловским. В их союзе царит полная идиллия. Не так давно супруги обвенчались. Но 46-летняя актриса не скрывает - супружеская жизнь - это каждодневная работа над собой. Особенно, если у человека есть комплексы.

Юлия Высоцкая не только талантливая актриса, телеведущая, но с недавних пор еще и блогер. С недавних пор она ведет свою передачу "Мне это нравится" на You Тube. В новом выпуске звезда прогулялась по магазинам.

juliavysotskayaofficialjuliavysotskayaofficial
Похитители велосипедов. Сегодня утром в Риме. Нужно пересмотреть шедевр Vittorio De Sica Ladri di biciclette
29599 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Знаменитость рассказала, что стремится избегать излишнего внимания к себе, так как является интровертом. Для таких людей, как она, внимание создает дополнительные сложности. Именно поэтому Юлия старается избегать чужих глаз.

"Для меня работа и игра на сцене - немного другое. Согласитесь, странно, когда артистка и публичное лицо заявляет, что она интроверт?", - задалась риторическим вопросом супруга Кончаловского.

juliavysotskayaofficialjuliavysotskayaofficial
Нет тут меня...
12323 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

С возрастом Юлия Высоцкая поняла, что с собственными комплексами надо бороться. Первым шагом к раскрепощению звезда считает пересмотр своего гардероба. Ранее жена Андрея Кончаловского предпочитала простую и практичную одежду, однако теперь уверена, что необходимо носить красивые вещи. "Не оставляйте их пылиться в шкафах, ожидая особого случая. Сейчас вокруг столько красивых вещей! Девчонки, носите платья! Красивых вещей много, а жизни мало", - обратилась она к подписчицам.

И вспомнила случай из жизни. Однажды она с супругом ехала в поезде и увидела, как дедушка-вьетнамец надел две кепки одновременно. "Я повернулась к своему мужу и сказала - вот увидишь, стану старой бабкой, буду носить по два платья, потому что все не успела. Чтобы этого ни случилось, нужно наряжаться каждый день", - заявила артистка.

juliavysotskayaofficialjuliavysotskayaofficial
Юлия Высоцкая
40070 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Однако не всем фолловерам 46-летней Юлии Высоцкой выпуск про одежду пришелся по душе. Некоторые пользователи не поняли истинного посыла артистки и оставили под видео гневные комментарии, в которых обвинили актрису в излишнем потреблении вещей. "Тряпичница до неприличия", "Одни тряпки в голове!", "Любопытно, а книжные магазины она посещает?", "К чему рассуждать про тряпки, неужели нет более интересных тем?", - возмутились поклонники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Андрей Кончаловский: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В США арестовали украинских помощников адвоката Трампа
В Госдуме отказались делать понедельник после Пасхи выходным днем
Путину подарили бриллиантовую перчатку от российских боксеров
Зеленский не планирует предоставлять Донбассу автономию
В Грузии зарегистрировали патриотическое движение «Бессмертный полк»
Макрон осудил турецкую военную операцию в Сирии
Три россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
Зеленский объяснил, почему не может закрыть сайт «Миротворец»
Отстающим регионам России выделят 100 миллиардов рублей
Путин поздравил легкоатлетку Ласицкене с тремя золотыми медалями на мирового первенства
В офисе Зеленского назвали причину отсутствия российских СМИ на пресс-марафоне
В России почти в 40 раз выросло число заблокированных номеров мошенников
“Движение в сторону мира без наличных”: Mastercard и НСПК подписали соглашение
Кремль: Украина сорвала разведение сил в ДНР под надуманным предлогом
Центробанк: Телефонные мошенники научились обманывать с помощью подмены банковских номеров
Потенциал Тюмени и Киргизии преумножится
В машине напавшего на синагогу в немецком городе Галле нашли четыре килограмма взрывчатки
В Совфеде прокомментировали слова Зеленского относительно решения ситуации в Донбассе
Эксперты предрекли рост пенсий выше запланированного