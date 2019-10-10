Юлия Высоцкая поставила Андрея Кончаловского перед фактом

Юлия Высоцкая более 20 лет счастлива в браке с Андреем Кончаловским. В их союзе царит полная идиллия. Не так давно супруги обвенчались. Но 46-летняя актриса не скрывает - супружеская жизнь - это каждодневная работа над собой. Особенно, если у человека есть комплексы.

Юлия Высоцкая не только талантливая актриса, телеведущая, но с недавних пор еще и блогер. С недавних пор она ведет свою передачу "Мне это нравится" на You Тube. В новом выпуске звезда прогулялась по магазинам.

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Знаменитость рассказала, что стремится избегать излишнего внимания к себе, так как является интровертом. Для таких людей, как она, внимание создает дополнительные сложности. Именно поэтому Юлия старается избегать чужих глаз.

"Для меня работа и игра на сцене - немного другое. Согласитесь, странно, когда артистка и публичное лицо заявляет, что она интроверт?", - задалась риторическим вопросом супруга Кончаловского.

juliavysotskayaofficial Нет тут меня...

С возрастом Юлия Высоцкая поняла, что с собственными комплексами надо бороться. Первым шагом к раскрепощению звезда считает пересмотр своего гардероба. Ранее жена Андрея Кончаловского предпочитала простую и практичную одежду, однако теперь уверена, что необходимо носить красивые вещи. "Не оставляйте их пылиться в шкафах, ожидая особого случая. Сейчас вокруг столько красивых вещей! Девчонки, носите платья! Красивых вещей много, а жизни мало", - обратилась она к подписчицам.

И вспомнила случай из жизни. Однажды она с супругом ехала в поезде и увидела, как дедушка-вьетнамец надел две кепки одновременно. "Я повернулась к своему мужу и сказала - вот увидишь, стану старой бабкой, буду носить по два платья, потому что все не успела. Чтобы этого ни случилось, нужно наряжаться каждый день", - заявила артистка.

juliavysotskayaofficial Юлия Высоцкая

Однако не всем фолловерам 46-летней Юлии Высоцкой выпуск про одежду пришелся по душе. Некоторые пользователи не поняли истинного посыла артистки и оставили под видео гневные комментарии, в которых обвинили актрису в излишнем потреблении вещей. "Тряпичница до неприличия", "Одни тряпки в голове!", "Любопытно, а книжные магазины она посещает?", "К чему рассуждать про тряпки, неужели нет более интересных тем?", - возмутились поклонники.