Журналистам предложили интервью с Анастасией Заворотнюк из больницы

Анастасию Завортнюк, по слухам, на днях перевезли из частной медклиники в реабилитационный центр. И оттуда журналистам поступило неожиданное предложение об интервью со звездой сериала "Моя прекрасная няня".

Неизвестный готов пойти на все, чтобы заработать на имени знаменитой артистки. Скромности ему не занимать. За интервью с Анастасией Заворотнюк он потребовал кругленькую сумму.

Аноним в открытую говорит, мол, после того, как "прекрасную няню" перевезли в другое медицинское учреждение, у него появился доступ "к телу" актрисы. Работник инкогнито пообещал качественное видео с самой Заворотнюк в кадре за 800 тысяч рублей. "Думаю, это вполне приемлемая цена за данный материал", - цитирует его Teleprogramma.pro.

"Я буду задавать ей вопросы, которые вы мне напишете. Возможно, это будет ее последнее интервью. Все на условиях полной анонимности и неразглашения всех подробностей нашего сотрудничества".

Стоит отметить, что родственники Анастасии Заворотнюк принципиально никак не реагируют на слухи о том, что у актрисы серьезные проблемы со здоровьем. Именно поэтому о состоянии звезды ходит много слухов. По некоторым данным, у нее диагностирована четвертая стадия рака мозга. Знаменитость перенесла вторую операцию. Актриса продолжает оставаться в тяжелом состоянии. При этом за 48-летней артисткой, у которой якобы даже произошла частичная парализация, идет циничная охота.