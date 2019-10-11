"Против лжи и травли": дочь довела публику до слез словами об Анастасии Заворотнюк

Противоречивые слухи о состоянии Анастасии Завортнюк, у которой, по некоторым данным, диагностирована четвертая стадия рака мозга, вынудили ее дочь обратиться к публике. Анна сообщила, что теперь будет делиться новостями о здоровье своей мамы на ее личной страничке.

"От лица всей нашей семьи хотим выразить огромную благодарность друзьям, которые проявили инициативу по созданию аккаунта против лжи и травли!.. Столько неравнодушных людей... Любим и благодарим всех наших близких и родных, друзей, коллег и всех неравнодушных за поддержку!", - оставила сообщение Анна Заворотнюк на страничке Анастасии Завортнюк в Инстаграме.

В ответ поклонники актрисы пишут, что от переживаний за свою любимицу не могут сдержать слез. Подписчики оставляют слова поддержки семье Анастасии, а самой звезде желают поскорее выздороветь. "Настя, держитесь. Вы сильная!", "Скорейшего выздоровления", "Храни Вас Бог, Анечка, какая вы умница", "Слезы сами текут. Вашей маме здоровья", "Настюша! Скорейшего выздоровления! Молюсь за тебя...", "Так здорово, что Вы вышли на связь", "Не могу сдержать слез. Настюша, скорейшего тебе, девочка, выздоровления", "Господи, спаси и сохрани Анастасию, мы от вей души надеемся на чудо!", - пишут фолловеры.

a_zavorotnyuk От лица всей нашей семьи хотим выразить огромную благодарность друзьям

По неподтвержденным данным, звезду сериала "Моя прекрасная няня" на днях перевезли из частной медклиники в реабилитационный центр. А, согласно последним слухам, актриса находится в состоянии сопора. Больной в таком состоянии постоянно спит, не реагирует на окружающую обстановку и не замечает ничего вокруг.

Отметим, что родные Анастасии Заворотнюк упорно молчат о ее здоровье. Это, пожалуй, главная причина, слухов и домыслов об актрисе. Практически каждый день рождаются все новые версии о состоянии звезды.

Меж тем коллеги, с которыми Анастасия проработала долгие годы, в ярости от навязчивых репортеров. Так, режиссер и актер Алексей Кирющенко, который стоял у истоков создания сериала "Моя прекрасная няня", в жесткой форме отреагировал на вопрос о здоровье главной героини картины. "Вы мракобесы! Вам же сказали, не лезьте в семью! Вам такой же судьбы пожелать? У меня рука легкая!", - цитирует его сайт mk.ru. - Поставьте себя на место Насти и задумайтесь над сменой работы. Семья Насти вас просит не трогать их!".

Меж тем, соседи Анастасии Заворотнюк не видели членов ее семьи долгое время. О несчастье актрисы знают практически все в округе. "Да, мы знаем о проблеме Заворотнюк, но никакой информации нет, хоть и живем рядом", - поведали соседи. А прихожане церкви в Крекшине, в которую ходила мама актрисы Валентина Борисовна, рассказали, что молятся о здоровье актрисы. "У людей горе. Нам небезразлична она, поэтому мы молимся о ней. Вот и все", - сообщили в храме.