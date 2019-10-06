Дочь Анастасии Заворотнюк похвасталась глубоким декольте

Неделю о здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с четвертой стадией рака мозга, не было никаких известий. Публика начала волноваться, а у сплетников зачесались языки. Они уже не знают, что бы еще такое придумать. Не так давно они сочинили байку, будто какая-то медсестра пыталась продать фото и видео умирающей звезды сериала "Моя прекрасная няня". А буквально некоторое время назад и вовсе заявили - мол, актриса скончалась.

В беседе со "СтарХитом" директор звезды Марина Потапова опровергла информацию о смерти Анастасии Заворотнюк, написав лаконичное: "Нет". Примерно в это же время корреспонденту "КП" удалось связаться с другом Анастасии, который пожелал остаться инкогнито.

"Нас давно попросили ничего не говорить прессе вообще. Как можно думать, что она скончалась, если нет официальных заявлений? Она жива! На этом все", - заявил мужчина.

anna_zavorotnyuk Анна Заворотнюк

Опровержением трагичных новостей может служить и блог дочери артистки Анны Заворотнюк. Девушка опубликовала яркие фотографии. На одном из снимков она предстала в платье цвета пыльной розы с глубоким декольте и утонченной шляпке. Вряд ли наследница звезды стала бы постить такие снимки в скорбный час.

Кстати, 22-летняя Анна приняла участие в модной фотосессии. Девушка позировала в стильных нарядах на улицах Москвы в качестве модели. Дело в том, что дочь актрисы вместе с подругой запустили собственную линию одежды и аксессуаров. Фото были нужны для лукбука коллекции. Анна позировала в эффектных нарядах, которые подчеркивали ее изящную фигуру.

Стоит отметить, что родственники Заворотнюк никак не реагируют на слухи о том, что у Анастасии серьезные проблемы со здоровьем. Всю информацию выдают анонимы в окружении звезды или мнимый персонал клиники, где якобы лежит Анастасия Заворотнюк.

Напомним, в настоящее время о состоянии Анастасии Завортнюк ходит много слухов. По некоторым данным, она перенесла вторую операцию. Актриса продолжает оставаться в тяжелом состоянии под наблюдением врачей. При этом за 48-летней артисткой, у которой якобы диагностировали четвертую стадию рака мозга, идет циничная охота. По сообщению инсайдеров, супруга актрисы Петра Чернышева, а также ее старшую дочь Анну часто видят в одной из частных клиник Москвы. По предварительным данным, Заворотнюк лежит в отдельной палате под круглосуточным наблюдением врачей и охраны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732599" frameborder="0"></iframe> Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

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