"Такого не было в истории медицины": скандальный блогер высказалась об Анастасии Заворотнюк

Неожиданная выписка Анастасии Заворотнюк из клиники стала внезапной новостью для тех, кто следит за судьбой актрисы. И пока онкологи связывают такой шаг с перерывом в лечении либо с его неэффективностью, а близкие звезды сериала "Моя прекрасная няня" хранят традиционное молчание, скандальный блогер Лена Миро выступила со своей версией происходящего

8 октября появились слухи о том, что Анастасию Заворотнюк, у которой якобы диагностировали четвертую стадию рака мозга, выписали из больницы. Родня, по традиции, эту информацию не комментирует.

Однако внимание на происходящее обратила Лена Миро. Она напомнила, что буквально несколько недель назад сообщалось, будто у актрисы отек мозга и полиорганная недостаточность. "Я очень хочу, чтобы Настя Заворотнюк осталась жива. Она мне в самом деле очень нравится. И даже если вся эта история болезни окажется похожей на «отравление» Алибасова, то пусть лучше так, я так считаю", - написала Лена.

По словам Миро, когда шум по поводу Заворотнюк пошел на спад, его решили подогреть снова слухами. Миро выложила скриншот некой переписки, в которой указывалось, что актриса умерла еще несколько дней назад. "Наутро, конечно, появилась информация, что никто не умер, а сегодня вообще сообщили, что Настю выписывают из больницы. Серьезно? Так бывает? Отказали органы, а теперь выписывают? Такого не было еще в истории медицины", - диву далась обозревательница.

Лена задалась вопросом: "Что происходит? Неужели через неделю мы увидим у Малахова Заворотнюк, как увидели чудом воскресшего Алибасова?".

Конечно, в случае с Настей вопросов больше, чем ответов. Публике приходится додумывать происходящее, потому что официальных комментариев от семьи Заворотнюк нет и, судя по всему, не будет. Все что озвучено в прессе касаемо диагноза звезды - это лишь предположения либо заявления неназванных друзей и анонимов.

Что касается врачей, к которым журналисты вынуждены обращаться за ответом, то они, опять же, комментируют слухи и домыслы. Так, врач-онколог НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н. Н. Блохина Игорь Долгополов назвал возможной причиной выписки Заворотнюк из клиники перерыв в лечении либо неэффективность терапии, то есть пациент выписывается на паллиативную терапию домой.

В разговоре со "КП" он сообщил, что глиобластома, которая якобы была диагностирована у Заворотнюк, не лечится. "Есть три варианта, по которым выписывают больного: если он излечился, если взят перерыв в лечении или если пациент инкурабелен, то есть неизлечим. Однако, когда речь идет о глиобластоме мозга, первый вариант, увы, исключен. От этого недуга спастись невозможно", - рассказал врач-онколог.

По словам медика, когда шансов на выздоровление пациента нет, его отправляют домой на паллиативную терапию. "Это комплекс мероприятий, который обеспечивает достойный уход пациента из жизни. Проще говоря - облегчение страданий без надежды на излечение. Если человек может прожить еще и четыре, и пять месяцев, и больше - зачем держать его в больнице?", - резюмировалДолгополов.