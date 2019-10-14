"С руки кормила": Наргиз спровоцировала новый скандал после конфликта с Фадеевым

Наргиз Закирова объявила об увольнении звукорежиссера Владимира Губатова. Мужчина проработал с певицей два года. У них были дружеские отношения, однако что-то пошло не так.

Наргиз Закирова заявила, что Владимир Губатов - талантливый звукорежиссер. Он прославился работой со многими звездами, включая группу "Градусы", Дмитрия Маликова, Владимира Преснякова-младшего и многих других. Ежемесячно Закирова доплачивала ему 100 тысяч рублей сверх зарплаты.

Однако, как заявила бывшая подопечная Максима Фадеева, Владимир стал проявлять неуважение к членам ее команды и к ней лично, позволяя оскорбительные высказывания. Певица объясняет свое решение расстаться со специалистом именно по этим причинам.

"В какой то момент, с ним начали происходить странные метаморфозы. Он начал вмешиваться в процессы аранжировок, хамить и унижать новых участников коллектива, упрекая их в некомпетентности. Беспрестанное ворчание и гнев достигли апогея, когда весь этот шквал возмущений обвалился и на меня", - написала она Facebook.

gubalance Совсем недавно Владимир Губатов души не чаял в Наргиз

По словам певицы, звукорежиссер из-за "гигантской короны" возомнил себя избранным, заявив, что может оскорблять "кого угодно". Последней каплей стал концерт в Казани. Во время выступления у Губатова отказали пульты. "Что повлекло за собой долгую паузу. И только через 15 минут после коллапса пультов мы смогли продолжить выступление", - поведала Наргиз.

В итоге певица приняла непростое решение расстаться со звукооператором, пожелав ему всего хорошего. "Владимир, дорогой… Ступай с миром и спасибо тебе громадное за твой вклад. Вот только это было не твоим решением коллектив покинуть... Тебя я с руки кормила, да видимо перекормила", - сказала, как отрезала Наргиз.

Напомним, летом разразился скандал между Максимом Фадеевым и Наргиз. Известие о том, что продюсер прекратил сотрудничество с подопечной, стало громом среди ясного неба. Поклонники сожалеют о случившемся. Ведь пару лет назад певица и музыкант демонстрировали полную гармонию. Даже ходили слухи об их романе. Масла в огонь тогда подлил Максим, вручив Наргиз золотое кольцо. Тем удивительнее было сообщение Наргиз о разгоревшемся скандале. Сотрудники продюсерского центра Максима Фадеева сделали заявление о том, что так и не увиделись с Наргиз после сообщений о расторжении контракта. При этом в "MALFA" утверждают, что артистка не выходила с ними на связь. Пролил свет на сложившуюся ситуацию звездный промоутер Сергей Лавров. По его словам, с выпускницей "Голоса" отказываются работать многие продюсеры и прокатчики. "Она просто не выходила на связь, пропадала. Все дело в том, что артистка трезвой не выходила на сцену... Она так напивалась, что, порой, не то, что петь, говорить не могла", - делился он с "КП".

Кроме этого появились слухи о том, что якобы Ольга Серябкина вдрызг разругалась с Наргиз и упросила Фадеева выгнать эпатажную певицу. С другой стороны, поклонники продюсера утверждают, что конфликт спровоцировала именно Наргиз. Якобы певица слишком зазвездилась.