2019-10-16T15:26:12+03:00
Звезды

"Практиковал порку": сын Алибасова избил любовницу

34-летний наследник продюсера назвал заявление о побоях женской местью
Ольга ЛИБГАРДТ
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Алибасов-младший связал откровения сожительницы с женской местью и желанием заработать.Алибасов-младший связал откровения сожительницы с женской местью и желанием заработать.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Любовница обвинила сына Бари Алибасова в избиении. Мария Клюева настроена решительно и готовит заявление в полицию. Меж тем Алибасов-младший связал откровения сожительницы с женской местью и желанием заработать.

После того как 34-летний сын скандального продюсера Бари Алибасова бросил мать своей дочери Виолетту Гришину, он последние полгода сожительствовал с 28-летней Марией Клюевой. За это время любовница неоднократно жаловалась на побои со стороны своего бойфренда. Мол, он не раз поднимал на нее руку. Но 23 сентября красотка испугалась по-настоящему.

"Девушка сбежала в Калининград, откуда она родом. Там же была произведена экспертиза, установлены побои легкой тяжести. Сейчас мы готовим заявлением в отдел МВД", - заявил адвокат Клюевой.

По его словам, судебно-медицинская экспертиза установила, что Марии были нанесены не менее 26 ударов тупым предметом, передает "360". "23 сентября Алибасов-младший сильно избил девушку. Конфликт разгорелся из-за того, что на съемки передачи «На самом деле» приехала мама Бари. Маша предложила женщине остаться, однако это не понравилось Бари Бариевичу, который поднял руку как на маму, так и на Машу", - цитирует правозащитника "СтарХит".

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Любовница обвинила сына Бари Алибасова в избиении
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Алибасов-младший и его представители сутки молчали и не комментировали инцидент. Однако, видя реакцию общественности на происходящее, все же решили расставить точки над "i". Бари Бариевич назвал заявление Клюевой о побоях местью за его решение вернуться к Гришиной.

"Бари не отрицает, что он давно и активно практиковал с Марией порку в ходе любовных игр. Однако порка не оставляет таких следов. Да, иногда у них бывали небольшие стычки, после которых появлялись синяки, но вовсе не такие, как демонстрирует сейчас Мария на фото", - разводит руками PR-директор Алибасовых Вадим Горжанкин.

Он обратил внимание на то, что последняя "порка" состоялась 23 сентября, а спустя примерно десять дней Мария стала демонстрировать пугающие снимки с огромными гематомами. "Алибасов-младший утверждает, что большая часть снимков не имеет отношения к нему. Откуда такие шокирующие фото, он не знает", - заверил Горжанкин. Сам Алибасов-младший признался, что не хочет комментировать ситуацию, но знает точно, что виной всему - женская месть и жажда наживы, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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