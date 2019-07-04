"Если я или отец где-то наврали, предайте нас анафеме": сын Алибасова вышел из себя у Шепелева

Месяц не утихает скандал после отравления Бари Алибасова средством для очистки труб, которое он случайно хлебнул у себя дома. Поклонники гадают, было ли случившееся правдой или жестоким розыгрышем. Мол, при столь тяжелых ожогах слишком быстро продюсер пришел в себя. Сын шоумена решил поставить точку в спорах и прошел тест на полиграфе.

Сын Бари Алибасова решил рассказать правду. Он пришел в студию к Дмитрию Шепелеву. В эфире шоу "На самом деле" Алибасов-младший подробно описал события того злополучного дня: "4 июня я находился у себя в офисе. Мне позвонил отец. Подняв трубку, которую я не хотел изначально брать, потому что отец меня обычно третирует, я услышал его хриплый голос. «Сынок, умираю, отравился, срочно приезжай»".

Бари Алибасов-младший в эфире шоу "На самом деле"

Бари Бариевич отметил, что сразу поехал к родителю домой. Дорога от делового центра "Москва Сити" до пересечения Садового кольца с Новым Арбатом заняла, с его слов, семь минут. "Скорая" приехала одновременно с ним. По его словам, он застал отца в тяжелом состоянии. Медики поспешили промыть музыканту желудок. Ход процедуры помощник продюсера Сергей Моцарь снимал на видео. Бари-младший признался, что отец сам попросил вести съемку.

"Отец сказал: «Так надо!». Для пиара, потому что это его работа. Вы сейчас кричите и улюлюкаете... Аплодируйте за то, что отец вас развлекает и дает вам отдушину в жизни", - заявил Алибасов-младший.

Экспертов смутило то, что при промывании желудка не обнаружилось никаких следов. "После того как отец выпил жидкость прошло семь минут. Хлебнул он на шестом этаже, а нашел я его на четвертом. Он успел вырвать большую часть и вытереть каким-то образом рот", - ответил на это наследник.

В качестве доказательства мужчина предоставил выписку из медицинской карты родителя. "Отправление прижигающей жидкостью (щелочь «Крот»). Химический ожог слизистой ротоглотки, пищевода 3-4 степени, желудка 2 степени", - говорится в заключении.

В качестве доказательства Алибасов-младший предоставил выписку из медицинской карты отца

Врач Татьяна Кахидзе, комментируя документ, отметила: "Очень серьезный диагноз. Мы видим несколько стадий, потому что анатомически пищевод имеет три части. При ожогах щелочью он расползается и превращается в кисель". Эти доводы вывели сына Алибасова из себя.

Бари Бариевич повысил голос и заметно волновался. Он подчеркнул, что трагедия с папой действительно случилась. При этом сообщил, что быстро понял, как можно заработать на этом, и провел пиар-кампанию.

"Я понял две вещи. Первое - СМИ будут рассказывать везде всякую чушь. Второе - все, кому не лень, будут пытаться заработать «бабки» на нашем горе. Я принял простое решение: вести информационную кампанию самому и огородить всех от денег, которые в этой информации присутствуют, - констатировал молодой человек. - Моя задача заработать семье «бабок», сделать так, чтобы фамилия Алибасов была в медийном пространстве. Эту задачу отец ставил задолго до того, как я родился. Но всегда говорил мне: «Сынок, никогда не ври. Я хайпую на правде и тебе рекомендую». Поэтому, друзья, давайте договоримся: если я или отец где-то наврали, предайте нас анафеме, а если рассказываем правду, но так, что вам вкусно, - аплодируйте".

Сын Бари Алибасова о съемках отца во время промывания желудка."На самом деле". Фрагмент выпуска

Также наследник продюсера признался, что во время проверки пытался обмануть полиграф. "Одну мою «врушку» нашли, а вот вторую не раскрыли", - похвастался он. Также выяснилось, что молодой человек принял препараты, которые могли повлиять на работу детектора лжи. Эксперты заверили, что все же смогли сделать правильные выводы после беседы с сыном Алибасова.

Напомним, 4 июня вся страна обсуждала новость о том, что 72-летний Бари Алибасов оказался в реанимации. Стало известно, что продюсер отравился жидкостью для прочистки труб и заработал ожог пищевода. Врачи боролись за его жизнь и даже ввели в искусственную кому. Когда после выписки основатель группы "На-На" дал интервью, а вскоре даже пришел на съемки телепередачи, многие стали подозревать, что свое отравление он инсценировал ради пиара.Некоторые не верят, что Алибасов действительно находился на грани жизни и смерти. Сам артист заверяет, что никого не обманывал. Он даже предоставил документы из клиники, в которой проходил лечение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Юрий Лоза: "Самое страшное для Алибасова - это забвение"

Через несколько дней будет ровно месяц как имя Бари Алибасова держится в топе новостей. То он чуть не умер, глотнув средство для прочистки труб, то воскрес и вроде не травился вовсе. А весь спектакль с отравлением - это пиар, продвижение его группы «На-на», которая отмечает 30-летие (подробности)

"Нам за это абсолютно не стыдно": сын Алибасова заработал на отравлении отца 26 миллионов

Пиар-кампания вокруг Бари Алибасова и его отравления жидкостью для прочистки труб «Крот» оказалась спектаклем, разыгранным по законам драматургии. В этом откровенно признался PR-директор артиста Вадим Горжанкин (подробности)