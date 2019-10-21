Жена 79-летнего Эммануила Виторгана попросила о помощи

Ирина Млодик с недавних пор мама двух чудесных дочек. Все свое свободное время артистка проводит подле малышек - двухмесячной Кларочки и полуторагодовалой Этель. Однако в последнее время 57-летняя супруга Эммануила Виторгана с трудом справляется с заботами о старшей наследнице Этель.

Ирине Млодик потребовался совет незнакомых людей. Она попросила о помощи своих подписчиков, рассказав о трудностях материнства. С младшей наследницей ей помогает няня, а вот хлопоты о старшей практически полностью лежат на звездной маме. Промучившись час с непослушной Этель, актриса разместила видео с малышкой.

"Уже час пытаюсь уложить, не спит и все... Посоветуйте, мамочки, что делать", - гласит подпись к ролику, в котором девочка беспокойно ворочается в кроватке.

emmanuil_vitorgan Уже час пытаюсь уложить, не спит и все...

Фолловеры порекомендовали Ирине лечь рядом, дескать, так малышка быстрее успокоится и заснет. Но не тут-то было. Благополучно задремала мама, а Этель продолжила веселиться.

Многие порекомендовали Млодик взять девочку на руки, но женщина сразу же отвергла это предложение. Дело в том, что полуторагодовалая дочь весит 15 кг и уже не по силам Ирине, имевшей в прошлом проблемы со здоровьем. В итоге супруге народного артиста пришелся по вкусу совет поклонницы: "Садитесь на пол, кладите на ноги большую подушку 70/70. На нее - малышку и качаете ногами, припевая песенку. Троих детей вырастила. Так укачивала".

"Хороший совет, пресс покачаю заодно. Благодарю!", - ответила Ирина.

К слову, несмотря на родительские хлопоты, Ирина Млодик и Эммануил Виторган отмечают, что будут рады еще одному пополнению в семье. "Мои дети - уникальные. Я ору и кричу от счастья, когда нахожусь вместе с ними", - не скрывает радости отец-молодец.

Актер ранее признавался, что не в силах отрицать, что дети дарят ему смысл жизни. "Я уже очень много лет не был настолько счастлив. Это невероятные ощущения, и возраст родителей в таком случае не важен. Главное, что на свет появился новый человек", - заявлял артист.