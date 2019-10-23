«Мисс Москва» Оксана Воеводина рассталась с экс-королем Малайзии из-за его измен

История обладательницы титула «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной и экс-короля Малайзии Фариса Мухаммада V по-прежнему вызывает жгучий интерес. Как сообщали СМИ, ради брака с россиянкой король отказался от престола, а Оксана приняла ислам и поменяла имя. Но сказки не получилось: сразу после рождения ребенка Фарис Мухаммад V развелся с русской женой в одностороннем порядке.

Издание Daily Mail со ссылкой на свои источники сообщило: мол, теперь Оксана требует для себя и ребенка баснословное содержание. Между тем ходят слухи, что на самом деле экс-король вообще никак не помогает жене и сыну.

Сама Оксана не дает интервью. Однако «КП» удалось пообщаться с ее знакомой, которой хорошо известна ситуация в семье.

«Первой предложила развод»

- Конфликт Оксаны с мужем начался еще в декабре прошлого года, - говорит знакомая красавицы, - когда она уже была беременна. Тогда Оксана узнала, что у мужа она не одна...

- Застукала с другой?

- Подробности я не вправе рассказывать, это личная история Оксаны. Да, была с его стороны измена. И не просто измена - предательство. Оксана до свадьбы с ним полтора года жила, они почти не расставались. Оксана думала, что она у Фариса единственная. И когда узнала, что у него еще кто-то был до нее и он до сих пор с этой женщиной поддерживает отношения, была потрясена. Заявила: «С тобой жить больше не буду». И первой предложила разводиться.

Он разводиться не хотел, а хотел все оставить в тайне. К ней пришли люди от Фариса. Предложили подписать соглашение, по которому она не разводится, а живет тихо, никому ничего не рассказывая, скрывая рождение ребенка. При этом Фарис еще подумает, общаться с ней или нет. Но Оксана не может ни замуж выходить, ни свою жизнь строить. Должна сидеть, как наложница, и ждать годами, соизволит он когда-нибудь ее навестить или нет.

Оксана Воеводина завоевала титул "Мисс Москва" в 2015 году.Фото: Евгения ГУСЕВА

- И сколько он за это денег предлагал?

- Даже покрыть съем квартиры и минимальные расходы не хватит. И Оксана, по его мнению, «сорвалась с цепи». Уехала в Москву из Швейцарии на четвертом месяце беременности.

Представьте сами. Если ей говорят: «Сиди, молчи, чтобы никто не знал о ребенке», то первая мысль: раз хотят, чтобы никто не знал, значит, она и ребенок там никому не нужны. И чем платить деньги за молчание, не захотят ли ее и ребенка вообще убрать? Например, отравить и сказать, что, мол, сама на змею ядовитую наступила... Поэтому ради безопасности Оксана решила рассказать о ребенке в Инстаграме.

После свадьбы Оксана с мужем много путешествовали.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- И все-таки что за другая женщина в жизни Фариса? Говорят, у него до этого имелась жена-чешка...

- Сначала была одна, потом вторая. А сколько всего их было, неизвестно. К слову, с малайзийками Фарис не очень любил встречаться. Ему нравились славянки...

- И Фарис оказался не готов отказаться от других женщин ради Оксаны?

- Не в этом дело. Он оказался в сложной ситуации: кое-кто знает про него что-то плохое. И он сильно боится огласки. Ему даже пришлось уйти с поста короля. И это не связано с женитьбой на Оксане. Просто брак оказался последней каплей для влиятельных людей из его окружения. Но в любом случае нет оправдания тому, что он не захотел даже взглянуть на родного сына!

Его адвокаты теперь ведут переписку с лондонскими юристами Оксаны. Предлагают новое соглашение. Оксана не должна рассказывать ребенку, кто его отец. Самого ребенка она должна скрывать. И чтобы ни она, ни ребенок никогда не пытались с Фарисом связаться! Не знаю, как Оксана отреагировала, но, по-моему, запрещать ребенку знать, кто его отец, - это уж слишком!

Маленький Леон родился в Москве: Оксана боялась за жизнь малыша. Фото: instagram.com/rihanapetra

«Пытался скрыть брак»

- Фарис не признает ребенка?

- Он понимает, что это его сын. Но сказал, что не будет ни признавать отцовство, ни отрицать его. Чтобы у Леона не было права стать наследником престола. У самого Фариса ведь была интересная история. Когда его отец заболел, он сказал в больнице: «Я хочу, чтобы наследником стал Фахри (младший сын. - Ред.)». Фарис начал спорить: «Нет, я старший сын, и я буду султаном». Отец возражал. И тогда Фарис пошел в королевский суд против отца и брата. Подал жалобу, что он старший сын и права наследования идут от отца к сыну. Вот так по суду Фарис стал престолонаследником. И, конечно, не все его в этой борьбе поддерживали...

Примерно то же самое теоретически может быть и с сыном Оксаны Леоном. При случае можно будет доказать, что он законный наследник. Но... единственный ли он сын у Фариса? Не исключено, что у Фариса могут быть старшие дети от матерей, рот которым заткнули таким вот соглашением.

Сейчас все мысли 27-летней мамы заняты ребенком. Фото: instagram.com/rihanapetra

А ведь он так хотел ребенка! Когда Оксана забеременела, Фарис звонил друзьям и плакал от чувств: «Я стану папой!» Потом случались истерики, мол, не дай бог, ты ребенка потеряешь. Писал маме Оксаны: «Мама Люда, я так хочу быть отцом». А когда ребенок родился - ни разу его не увидел! И не хочет обеспечивать. Возникает мысль: в адеквате ли человек?

- У Фариса случались психозы?

- Пару раз было. Где-то спустя год их совместной жизни Фарис уехал и пропал на десять дней. Оставил Оксану в Куала-Лумпуре одну и не отвечал на телефонные звонки. Оксана с ума сходила, переживала. Обиделась, купила билет в Москву. Двоюродные сестры Фариса ее отговорили. Наконец он приехал. Уверял, что проблемы у него какие-то...

В декабре прошлого года, когда Оксана была беременной, он пропал второй раз. И так и не объявился...

Похоже, он совсем заврался. Когда Оксана забеременела, сказал, что они сыграют официальную свадьбу. А за неделю до торжества вдруг начал твердить, что надо все сделать тайно. У себя в стране сказал, что едет на лечение в Германию, а сам в Москве праздновал свадьбу. Попросил гостей скрывать. А его же малайзийский друг выставил фото в интернет. После свадьбы Фарис не явился на заседание правительства. Скрылся, засел у себя дома. Его звали, а он не приходил.

3 января первое заседание прошло. А 6 января он отрекся от трона. Потому что ему поставили ультиматум: либо ты сам уходишь, либо мы устроим голосование против тебя, и есть причины, по которым тебя можно выпереть. Многие были недовольны его поведением. Оксане рассказывали о его странностях. Он иногда становится совершенно неуправляемым...

Ради своего супруга Оксана приняла ислам и сменила имяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Писали, что король поссорился с Оксаной из-за ее прошлого... Она, мол, по подиуму ходила полуголая - купальники рекламировала.

- Да все он прекрасно знал! Фарис ее расспрашивал, сколько у нее до него было бойфрендов. Оксана ему все честно рассказала, показывала фотки. Это его ничуть не ранило. Он сам вел европейский образ жизни и гулял похлеще многих.

ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС

«Стал считать подарки»

- Может, Фарис еще и приедет к Оксане?

- После таких скандалов он просто побоится ей в глаза посмотреть! Да, он с ума сходил по Оксане. Он и сейчас с ума сходит. Только в другую сторону - стал считать подарки, которые ей сделал. Безусловно, это с его подачи в СМИ попала такая информация. Главное, про ребенка он вообще ни слова. Только о тратах: мол, я купил ей кольцо, браслет от Картье, машину... И что дальше? У него самого 90 автомобилей - один только Maclaren 26 млн долларов стоит...

Оксана смеется: он же мне белье нижнее покупал, может, еще расскажет, сколько трусов купил и за сколько... А еще забыл посчитать, сколько Оксана наела за полтора года в ресторанах...

У Оксаны есть своя квартира в Москве - 45 кв. м, недалеко от центра, в хорошем новом доме. Это жилье покупали ей родители - продали недвижимость в Ростовской области. Но квартира покупалась в ипотеку, и оставалось тысяч 40 долларов долга, которые Оксана планировала закрыть, заключив контракт на рекламу с американским брендом одежды. Оксана сказала Фарису, что она не может отказаться от контракта, так как у нее долг по ипотеке. Фарис заявил: мол, разрывай контракт, ты никуда не поедешь, будешь жить со мной, а твой долг я закрою. Оксана послушалась. Отказалась от контракта. И потом ждала еще несколько месяцев, когда он выполнит свое обещание.

Или вот он прислали 20 тыс. на общий счет для ребенка. Деньги полежали там пару недель. А он потом их снял полностью обратно! Видимо, чтобы имелись юридические доказательства о том, что был перевод!

- В Малайзии Оксане нравилось жить?

- Она там, по сути, не жила. Все время путешествовала с мужем. Ребенка она не стала бы в Малайзии селить. Там опасно: полно насекомых, ядовитых змей... Во двор ребенка и гулять не отпустишь.

- Документы о разводе с мужем Оксана видела?

- В интернете - да, оригиналы - нет. В конце концов до короля она жила неплохо, не бедствовала. Окончила институт, магистратуру, имела рекламные контракты. Четыре года жила с молодым бизнесменом Леонидом Засухиным. Почему-то кто-то думает, что она в честь него назвала ребенка Леоном. Но это неправда. Оксана ради Фариса сменила веру, уехала в другую страну, бросила работу. Закрыла по его просьбе свой салон красоты и бизнес с купальниками. Отказалась от контракта модели. Много чего в жертву принесла. И вот теперь что человек творит...

Оксана бы хотела сохранить добрые отношения и с Фарисом. Ребенок должен знать, что у него есть мама и папа. Пусть даже родители не общаются. Кстати, лицом мальчик очень похож на Фариса. Уже ясно, что Леон будет высокий - в маму. У Оксаны рост 179 см.

Юристы Оксаны недавно скинули Фарису предложение, как он может содержать ребенка. В нем три варианта. Купить и оформить на ребенка квартиру в Москве, либо в Лондоне (чтобы 20 процентов принадлежали ребенку, а 80 - Фарису), либо в Испании (как более экономный вариант). Так его юристы, вместо того чтобы обсуждать их или свой вариант предложить, слили в прессу: мол, вот какая жадная женщина. При этом они не разделили три варианта (или-или), а все свалили в одну кучу: дескать, хочет всё и сразу.

Оксана привела подробные подсчеты. Просит алименты на ребенка - 30 тыс. долларов в месяц. И это если Фарис не будет оплачивать обучение ребенка в престижном вузе. Сам-то он в Англии учился. Оксана хочет, чтобы Леон жил не хуже, чем другие малайзийские принцы, дети султанов.

ЗВОНОК АДВОКАТУ

«Хотел, чтобы она сидела у колен мужа»

«Комсомолка» обратилась за официальным комментарием к законному представителю красавицы Евгению Тарло, руководителю Коллегии адвокатов Tarlo & Partners.

- Евгений Георгиевич, ранее вы нам сообщали, что экс-король содержит Оксану. А теперь выясняется, что он ни копейки ей не дает?!

rihanapetra Оксана Воеводина обратилась к подписчикам

- Поначалу он давал небольшие деньги, на карточку ей перечислял. Но потом эти деньги он тайно списал с ее карточки, у них был общий доступ к счету. И в итоге сейчас Оксана не имеет от него содержания никакого, это я официально подтверждаю.

- Шел разговор о том, что экс-король должен оплатить Оксане покупку подмосковного дома в Барвихе, в котором она до недавнего времени жила с ребенком....

- Мы так думали. Но по факту пока он ничего не оплатил, ничего не дал. Родители ей помогают, родной брат.

rihanapetra Оксана Воеводина рассказала о болезни сына

Оксана думает о работе. Потому что ей нужно содержать ребенка, себя, няню. Есть траты на медицинское обслуживание малыша. Она на ребенке не экономит. Но сейчас у нее сложное положение.

- В британской прессе обнародованы требования Оксаны к бывшему мужу - запросила, дескать, квартиру стоимостью 96,8 млн рублей в Москве, дом в Лондоне - по нашим деньгам за 645 млн рублей, ежемесячные алименты в 1,9 млн рублей. («За кого она меня принимает? За Билла Гейтса?» - цитировали слова Мухаммада британские СМИ. Мол, в браке монарх не жалел денег на молодую супругу - подарил обручальное кольцо за 16 млн рублей, автомобиль Porsche Cayenne за 9,5 млн.) Оксана реально все это потребовала?

- Откуда взяты эти сведения, не знаю. Такого документа нет. На самом деле на ее долю приходится значительно больше. Не те суммы, которые вы сейчас назвали, а больше, потому что она не может быть в положении худшем, чем другая его жена. Была у него чешка, но не официальная супруга. Он с ней, как с женой, жил и купил ей дом за 17 млн долларов, как пишет пресса. А значит, должен принять меры, чтобы предоставить Оксане и своему ребенку условия не хуже.

По российским законам алименты на одного ребенка - это 25 процентов от всех доходов (в британской прессе сообщали, что Фарис тратит 62 млн долларов в год. - Ред.).

- Как-то он объяснил, почему прекратил перечислять деньги Оксане?

- Никак не объяснил. Думаю, в идеале Фарис хотел, чтобы она была около него. Сидела в Малайзии у колен мужа... Но Оксана хочет реализовывать себя. Иметь свой бизнес, какую-то деятельность, чем-то заниматься.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-король Малайзии предлагал русской жене 1 миллион долларов за раздельное проживание

Стало известно, как монарх торговался с супругой, которую бросил на четвёртом месяце беременности

За бракоразводным процессом «Мисс Москва 2015» Оксаны Воеводиной и малазийского экс-короля Мухаммада V следят, как минимум, в трех странах - не только на родине бывших супругов, но и Великобритании, где на днях газета Daily Mail назвала размер алиментов. Якобы на содержание общего сына Леона Оксана требует 2 млн в месяц и недвижимость на сумму 700 миллионов (все в рублях) в качестве отступных. Такую версию озвучили представители экс-короля, но Оксана, как и прежние «вбросы», комментировать новость не стала, а лишь призвала супруга вспомнить о сыне. (подробности)

ЕЩЕ

«Он не заплатил ни копейки, Оксане пришлось продать свадебное кольцо»: экс-король Малайзии оставил без денег русскую жену и сына

Знакомый семьи рассказал о баснословных тратах Мухаммада V на красивую жизнь и экономии на собственном сыне

Британская пресса обнародовала подробности бракоразводного процесса экс-короля Малайзии Мухаммада V и «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной. Как заявили Daily Mail «приближенные источники», русская жена якобы требует алименты на сына суммой в 2 млн рублей в месяц, роскошную квартиру в Москве (96 миллионов рублей), дом в Лондоне (640 миллионов рублей)… (подробности)