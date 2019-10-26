Как заработать на Собчак и папе римском

Азартные игры - это плохо. Повышенный адреналин, артериальное давление, нервы и опустевшие карманы как закономерный итог. «Комсомолка» не советует играть на большие суммы, если вы ничего в этом не понимаете. И даже если понимаете - тоже!

Но ради интереса газета знакомит с самыми неординарными, а то и безумными ставками, что предлагают сделать букмекеры*.

Грета Тунберг или Папа Римский

1 ноября американский еженедельник Time назовет человека 2019 года по собственной версии. И его уже сейчас можно угадать. По мнению букмекеров, велики шансы на победу у юной Греты Тунберг - слишком уж сильное впечатление произвело выступление в ООН 16-летней шведской школьницы, что борется за экологию. У девочки есть и достойные конкуренты: премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, Папа Римский и Президент России Владимир Путин.

Человек года, по версии Time: Грета Тунберг - 1,35, Джасинда Ардерн - 9, Дональд Трамп - 10, Хуан Гуайдо - 15, Папа Римский Франциск - 15, Владимир Путин - 35.

Ничего на свете лучше нету, чем поставить рубль на Тунберг Грету!Фото: REUTERS

Рик или Морти, дядя Федор или кот Матроскин

10 ноября на Cartoon Network выходят новые серии американского комедийного мультсериала для взрослых «Рик и Морти». Там показывают приключения циничного профессора Рика Санчеза и его наивного внука Морти Смита. Так вот, можно попытаться угадать, кто из героев первым заговорит! Подобные варианты появились и на наши мультики. В конце октября должна выйти 22-я серия обновленного мультфильма «Простоквашино», на который тоже принимают аналогичные ставки.

«Рик и Морти», 4-й сезон. Кто из главных персонажей первым заговорит: Рик Санчез - 1,4, Морти Смит - 2,8.

«Простоквашино», 2-я серия. Кто из главных персонажей первым заговорит: Дядя Федор - 2,7, Шарик - 2,7, кот Матроскин - 2,7.

Очередная серия «Простоквашино» может принести азартным людям доход. Ну или убыток. Фото: Кадр из фильма

Замена волчка и вынос черного ящика

Ставки на интеллект-шоу «Что? Где? Когда?» принимают давно. В основном они касаются победы или поражения команды и числа набранных очков. Однако мы отыскали события поинтереснее. Оказывается, можно поставить на то, будет ли вынесен черный ящик во время выпуска или - еще занятнее - состоится ли замена волчка.

Во время игры (речь о матче, который мы увидим 2 ноября на Первом канале в 23.00) произойдет замена волчка - 3,2.

Во время игры будет вопрос про черный ящик - 1,3.

Ответ на вопрос «Вынесут ли черный ящик?» энциклопедических знаний не требует. А выиграть можно прилично! Фото: Первый канал

НТВ или HBO

Одним из культурных событий года, безусловно, стала премьера англо-американского сериала «Чернобыль», посвященного трагедии на ЧАЭС в 1986 году. Проект обсуждали всем миром, ему вручили три престижные премии «Эмми», а России попеняли на то, что такой сериал не был снят у нас.

Однако не все еще потеряно. Как известно, телеканал НТВ до выхода зарубежного «Чернобыля» приступил к съемкам российского проекта об этой же трагедии - в главной роли Игорь Петренко, отец которого был ликвидатором аварии. Премьера проекта намечена на 2020 год. И если наш «Чернобыль» окажется успешнее иностранного по рейтингу престижного кинопортала IMDB, где «Чернобыль» от HBO имеет показатель 9,5 (это очень высоко), можно будет просто озолотиться!

Рейтинг «Чернобыля» на IMDB от НТВ выше рейтинга «Чернобыля» HBO - 50.

Хотите поспорить на то, что наш «Чернобыль» с Игорем Петренко в главной роли будет лучше западного? Фото: Кадр из фильма

Человек на Марсе

Человек высадится на Марс. Только вопрос: когда? Американское агентство NASA прогнозирует пилотируемый полет в 2030-х годах. Миллиардер Илон Маск, разумеется, обещает переплюнуть профессиональных космонавтов и заявляет, что до 2020 года запустит на Марс человека. «Роскосмос» с выводами не торопится - разработка программы такого полета начнется только в текущем году. Но если вы не хотите долго ждать и верите в прорыв, то можно сделать ставку на высадку человека на Марс до 2025 года!

Человек высадится на Марсе к 1.01.2025 - коэффициент 9 (на эту цифру умножится сумма вашей ставки в случае выигрыша, как и далее в заметке, когда речь идет о ставках).

Марсианская гонка уже идет полным ходом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мужчина или женщина

Если блогер Юрий Дудь почти никогда не зовет на интервью девушек, то Ксения Собчак пляшет от противного.

Через раз в шоу на YouTube «Осторожно, Собчак!» появляются именно представительницы прекрасной половины - видимо, из чувства гендерной солидарности. Именно поэтому довольно сложно угадать, какого пола гость в следующий раз придет к Ксении, а вот с Дудем чуть полегче.

Ютуб-шоу «Вдудь». Пол следующего гостя: мужчина - 1,5, женщина - 2,4, группа гостей - 3.

Ютуб-шоу «Осторожно, Собчак!». Пол следующего гостя: мужчина - 1,87, женщина - 1,87.

Мигель или Дружинин, Шнур или Сюткин

На шоу талантов тоже часто можно ставить. И если скучно просто так смотреть, кто как поет или танцует в эфире, можно попробовать угадать, какой из наставников приведет к победе своего подопечного. И проект «Танцы», и восьмой сезон шоу «Голос» только стартовали, так что следить за развитием событий будет еще увлекательнее.

Шоу «Танцы». Наставник победителя: Мигель - 2,7, Татьяна Денисова - 2,7, Егор Дружинин - 3,2.

Шоу «Голос». Наставник победителя: Валерий Сюткин - 3,2, Константин Меладзе - 3,2, Сергей Шнуров - 4, Полина Гагарина - 5,1.

*Составлено по линиям различных букмекерских контор.