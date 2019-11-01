После публикации в «КП» СКР возбудил уголовное дело о «девочке в клетке»

Историей о девочке-подростке из Москвы, которую родители держали в клетке, заинтересовался Следственный комитет России, следователи решили в ней разобраться. По факту истязания несовершеннолетней возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, сайт kp.ru писал, что Ярослава Журавлева сбежала из дома в 2016 году, когда ей было 14 лет. А на прощание оставила записку: «Я всех вас люблю — тебя, Мамик, тебя, Пушистик, тебя, Мелочь, и тебя, Галечка, но я не могу вот так жить», попросила ее не искать.

Потом девушка объяснила свой поступок издевательствами со стороны родителей, рассказав, что ее держали в клетке, где находились только матрас и горшок, еду давали через проем и пичкали психотропными веществами.

Родители Ярославы утверждают, что закрыли дочь в клетке всего на одну ночь, потому что опасались за жизнь и здоровье членов семьи, так как обнаружили ее дневник, в котором девочка описывала способы убийства домочадцев. Потом девушку поместили в психиатрическую клинику, а после выхода оттуда она сбежала.

Корреспонденты «Комсомольской правды» отыскали беглянку в Нижнем Новгороде, где она жила все эти годы и зарабатывала на жизнь частными уроками английского языка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734299" frameborder="0"></iframe> Мать "девочки в клетке" рассказала о дочери, обвинившей ее в истязаниях.

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