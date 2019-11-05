"Неуютно ей было с ним": друг раскрыл неизвестные подробности романа Жигунова и Заворотнюк

За Анастасию Заворотнюк, которая сейчас борется с онкологическим заболеванием, переживают не только ее самые близкие люди. Не так давно слова любви и поддержки в адрес звезды сериала "Моя прекрасная няня" выказал ее первый муж Олаф Шварцкопф. Большой след актриса оставила и в жизни Сергея Жигунова.

Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов встречались два года. Их роман был очень бурным. Свидетелями отношений звезд были друзья знаменитостей. "С Настей я впервые познакомился несколько лет назад, когда она стала приезжать на дачу Сергея Жигунова в поселок Абрамцево, что в Сергиево-Посадском районе Подмосковья. Я 20 лет соседствовал по даче с Сергеем Жигуновым", - рассказал академик Российской академии художеств Сергей Заграевский.

Между их участками забора фактически не было, поэтому они друг к другу часто ходили в гости. "Настя была очаровательной, очень приветливой. Старалась понравиться соседям. Понимала, что с Сережей мы старинные друзья. На ее лице всегда была улыбка. Солнышко такое!", - цитирует академика Собеседник.Ru.

Вскоре на даче стала появляться и мама Анастасии. Жигунов тещу привечал.

Сергей и Настя часто устраивали ночные посиделки с друзьями. "Они без конца пели. Было видно, что он очень любит Настю. А вот любила ли она его, другой вопрос. Настя сейчас тяжело больна, поэтому я не могу ничего плохого говорить про нее. Но все же мне показалось, что что-то в ней было фальшиво: и в ее улыбке, и в поведении. Неуютно ей было с ним!", - вспоминает мужчина.

Когда Жигунов и Заворотнюк расстались, Сергей перестал появляться на даче. Позже академик узнал, что актер продал дачу. "Уже потом я прочитал в газетах, что это было связано с разрывом с Настей. Может, он не хотел бередить душу, вспоминать о ней", - предположил сосед.