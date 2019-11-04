Муж впервые назвал истинную причину развода с Лолитой

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов совсем скоро официально перестанут быть мужем и женой. Этот непростой период каждый из супругов переживает по-своему. Певица сильно похудела и с головой ушла в работу. А тренер по сквошу пытается жить как раньше и не намерен в ближайшее время жениться.

Дмитрий Иванов был инициатором развода с Лолитой Милявской. Именно он подал заявление о разводе с артисткой, с которой прожил более девяти лет. По словам мужчины, время, проведенное рядом с супругой, навсегда останется в его памяти.

Мужчина также рассказал о том, что послужило причиной развода их пары. "Наш современный ритм в мегаполисе накладывает отпечаток на быт. Неоднократно пытались все обсудить, садились за стол, но не понимали друг друга, не слышали", - начал он.

По его словам, в том, что они не смогли сберечь чувств - вина обоих. Когда редко видим друг друга, становится меньше точек соприкосновения, общих тем, происходит отдаление... Все это повторялось из года в год... Я хотел совместных детей, а Лола - нет", - цитирует Дмитрия "СтарХит".

Счастливая пара на свадебном фото в 2010 году.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Иванов сообщил, что уехал от жены три месяца назад. Он не скрывает, что стал встречаться с девушкой. Но произошло это уже после разрыва с Лолитой.

"Ее зовут Ольга... Наши первые совместные фото были сделаны на свадьбе друзей в Литве в сентябре... Желтая пресса решила хайпануть, выдала за то, что мы вместе уже давно... Когда это дошло до Лолы, она тоже, не разобравшись, стала поливать меня грязью... Сначала писала по ночам сообщения. Даже не хочу комментировать их содержание", - посетовал мужчина.

Сейчас он больше всего на свете хочет сохранить с Милявской хорошие отношения. "Считаю, что все люди должны расставаться цивилизованно и стараться понять друг друга. Бывают разные ситуации, зачем опускаться до оскорблений. Это неприемлемо", - заключил Дмитрий Иванов.