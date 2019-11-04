2019-11-04T17:33:03+03:00
Звезды

Муж впервые назвал истинную причину развода с Лолитой

Пятый супруг певицы был предельно откровенен
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Дмитрий Иванов и Лолита Милявская скоро официально перестанут быть мужем и женой.Дмитрий Иванов и Лолита Милявская скоро официально перестанут быть мужем и женой.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов совсем скоро официально перестанут быть мужем и женой. Этот непростой период каждый из супругов переживает по-своему. Певица сильно похудела и с головой ушла в работу. А тренер по сквошу пытается жить как раньше и не намерен в ближайшее время жениться.

Дмитрий Иванов был инициатором развода с Лолитой Милявской. Именно он подал заявление о разводе с артисткой, с которой прожил более девяти лет. По словам мужчины, время, проведенное рядом с супругой, навсегда останется в его памяти.

Мужчина также рассказал о том, что послужило причиной развода их пары. "Наш современный ритм в мегаполисе накладывает отпечаток на быт. Неоднократно пытались все обсудить, садились за стол, но не понимали друг друга, не слышали", - начал он.

По его словам, в том, что они не смогли сберечь чувств - вина обоих. Когда редко видим друг друга, становится меньше точек соприкосновения, общих тем, происходит отдаление... Все это повторялось из года в год... Я хотел совместных детей, а Лола - нет", - цитирует Дмитрия "СтарХит".

Счастливая пара на свадебном фото в 2010 году. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Счастливая пара на свадебном фото в 2010 году.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Иванов сообщил, что уехал от жены три месяца назад. Он не скрывает, что стал встречаться с девушкой. Но произошло это уже после разрыва с Лолитой.

"Ее зовут Ольга... Наши первые совместные фото были сделаны на свадьбе друзей в Литве в сентябре... Желтая пресса решила хайпануть, выдала за то, что мы вместе уже давно... Когда это дошло до Лолы, она тоже, не разобравшись, стала поливать меня грязью... Сначала писала по ночам сообщения. Даже не хочу комментировать их содержание", - посетовал мужчина.

Сейчас он больше всего на свете хочет сохранить с Милявской хорошие отношения. "Считаю, что все люди должны расставаться цивилизованно и стараться понять друг друга. Бывают разные ситуации, зачем опускаться до оскорблений. Это неприемлемо", - заключил Дмитрий Иванов.

Лолита и её мужчины.«Верная дура» - рассказывает о себе Лолита Милявская. Пятый брак певицы тоже дал трещину...

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Лолита Милявская: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Проблемные дети звезд: Сын Шварценеггера игнорирует спорт, а дочь звезды «Матрицы» снялась в видео для взрослых
Звездные дети часто живут в тени родителей, под давлением всеобщего внимания, а то и вовсе заброшенными из-за графика мамы или папы. Бывает, это приводит к печальному результату
«Уж 70 мне! Не пою, не рожаю, а все равно кое-кого раздражаю!». Алла Пугачева дала зажигательный концерт в Минске
На концерте в "Минск-Арене" Алла Пугачева рассказала, что ее отец и дед - из Беларуси, получила орден, эксклюзивные конфеты и цветы от Александра Лукашенко [фото, видео]
Новости 24
В Греции обнаружили 41 нелегального мигранта в фуре-рефрижераторе
«Полетит если только с верхнего этажа»: В Сети высмеяли «не сбиваемую» сверхзвуковую украинскую ракету
Гонкуровскую премию получил писатель Жан-Поль Дюбуа
Пожар в аэропорту Эребуни в Армении не затронул российскую авиабазу
Медведев прокомментировал заявление Лукашенко об участии Белоруссии в «чужих войнах»
«Это позорит наших военных»: В Конгрессе США обвинили Трампа в захвате сирийской нефти
В МИД Украины требуют от России вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
Полицейские проверяют ГУМ на Красной площади после звонка о минировании здания
Грабители со стрельбой отобрали у москвича 20 сноубордов
Лучшей российской певицей по версии MTV стала украинка Maruv
Гарет Бэйл получил от Зидана разрешение покинуть стадион до финального свистка
Россиянку осудили на 17 лет за ввоз центнера экстази в Белоруссию
Киев и ДНР не смогли развести силы в Петровском
В России к приставам подали самый крупный иск о моральном ущербе за всю историю на 100 трлн рублей
В Турции рассказали о втором этапе поставок российских систем ПВО С-400
НАСА: Американский грузовой корабль Cygnus с 3,7 тоннами груза прибыл на МКС
Эксперты составили рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей
В Москве у безработного мужчины угнали Mercedes почти за пять миллионов рублей