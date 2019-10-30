"Всем, кто зарабатывает меньше меня, не подходить": Лолита поставила условие новому мужу

Лолита Милявская без пяти минут свободная женщина. В ближайшее время она официально разведется с Дмитрием Ивановым, с которым прожила девять лет. Ну а пока этого не произошло, певица не сидит сложа руки. Она ходит на свидания и не скрывает, что все мужчины, которые были с ней, хотели на ней жениться.

После того, как стало известно о расставании Лолиты Милявской с пятым мужем Дмитрием Ивановым, у звезды российской эстрады нет отбоя от поклонников. 55-летняя артистка призналась, что открыта к новой любви. Готовится Лола и к свадьбе. А о своих предыдущих браках она и слышать не хочет.

"Мне нечего выяснять или что-то кому-то доказывать. Все, что хотела, я уже сказала. Точку в отношениях я поставила давно. Этого брака нет. И я не собираюсь говорить на эту тему. Для меня это прошлое и закрытая дверь", - заявила исполнительница хита "Ориентация Север".

Как только у нее появится мужчина, она тут же его представит общественности. "Разве я похожа на монахиню? По углам прятаться не буду точно. У меня сейчас очень много поклонников. Я с удовольствием принимаю приглашения, хожу на свидания", - цитирует ее Собеседник.Ru.

Поставила Милявская и условие новому мужу. "Я объявила одну вещь. Всем, кто зарабатывает меньше меня, не подходить. Всем, кто не состоялся в жизни, не подходить. Малолетками тоже не интересуюсь. Это одноразовое удовольствие, у меня этого было достаточно. Я уже выросла!", - сказала, как отрезала, звезда.

Избраннику знаменитости есть к чему стремиться. Ведь женщина она не бедная. Да и выглядит роскошно. В последнее время и вовсе преобразилась - похудела и похорошела. "Мужик должен содержать семью. Чтобы мог тратить на женщину. И конечно, он должен состояться во всех смыслах: быть без комплексов, без заниженной самооценки. Это очень важно для семейной жизни", - делится сокровенным артистка.

Милявской не приходится искать мужей. Говорит, они сами к ней приходят: "У меня очень насыщенная жизнь, глупо ее тратить на то, чтобы бегать и искать отношения. Я не собираюсь этого делать. Мне в кайф, что за мной ухаживают. Честно говоря, я уже отвыкла от настоящих мужских ухаживаний. Поэтому теперь с удовольствием их принимаю".

А вот за достойного мужчину она готова выйти замуж. И не раз. "Когда будет нормальный мужик, будет и свадьба! Хоть десять! Какая разница, сколько у тебя штампов в паспорте. Я ведь не ради браков встречаюсь! Все мужики, которые были со мной, хотели на мне жениться. И я никогда им в этом не отказывала. Я, наверное, такая баба, что потом они меня забыть не могут", - резюмировала исполнительница.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/719345" frameborder="0"></iframe> Лолита и её мужчины.«Верная дура» - рассказывает о себе Лолита Милявская. Пятый брак певицы тоже дал трещину...

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