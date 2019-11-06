Мария Бутырская: Как и в космосе, в четверных прыжках в женском катании мы оказались первыми

Интерес к женскому фигурному катанию сейчас не меньший, чем к сериалу «Игра престолов» или телешоу «Голос». Есть интрига, борьба, слезы поражения и триумф победы. Прорыв произошел главным образом благодаря воспитанницам тренера Этери Тутберидзе, которые умудряются даже на мировых турнирах конкурировать главным образом между собой.

На первых этапах международного турнира Гран-при лидируют российские спортсменки - 15-летняя Саша Трусова и ее ровесница Аня Щербакова. Каждое выступление девочек - очередной мировой рекорд по сумме балов или по отдельным элементам программы. О том, почему такой прорыв случился именно в женском катании и к чему это может привести, мы поговорили с первой российской чемпионкой мира среди одиночниц Марией Бутырской.

Жесткий тренер

- Раз уж так расцвело женское одиночное катание в руках Этери Тутберидзе, почему не пойти тем же путем и другим тренерам? Или у Этери Георгиевны - авторская школа, которую невозможно повторить?

- Специфического секрета нет, просто Этери Георгиевна очень требовательный и жесткий тренер. Я предполагаю, что у нее строгая дисциплина и режим. Никаких опозданий на тренировку, никакой болтовни у бортика. Девочки, которые приходят к ней в группу, идут за результатом. А других, не столь мотивированных, она и сама не возьмет. Поэтому у нее тренируются лучшие спортсменки, между которыми существует конкуренция. Это еще больше подстегивает девочек. Плюс ежедневная пахота. На тренировках у Тутберидзе, уверена, девочки ежедневно прокатывают свои программы не по одному разу.

- Разве это сложно? Произвольная программа всего шесть минут...

- Что вы, гораздо короче. Но в ежедневном режиме прокатывать ее очень тяжело. У Тутберидзе они делают несколько прокатов за тренировку, чтобы от зубов, точнее от коньков, отскакивало!

Плюс каждый день - на весы. Спортсменки должны остаться в своем весе - несмотря на то, что они все очень юные и продолжают расти. Стоит чуть поправиться - прыжковая техника ломается. Не говоря о том, что даже один лишний килограмм может привести к серьезной травме.

Чемпионка России Анна Щербакова.Фото: REUTERS

- Кстати, о травмах. Говорят, четверные прыжки очень опасны, поэтому на Западе их не разрешают прыгать юным фигуристкам?

- Для четверного прыжка нужна хорошая техника, иначе разобьешься. Но иностранные спортсменки тоже пытаются их выполнять, просто пока не могут. Это наше ноу-хау. Как в космосе, так и в четверных прыжках в женском катании мы оказались первыми. Саша Трусова и Анечка Щербакова начали их выполнять только в прошлом году.

Мальчики идут в хоккей

- Хорошо, формула успеха понятна: взвешивайся каждый день, трудись на льду как проклятый, и равных тебе не будет. Почему в мужском одиночном катании так не получается?

- А где брать мальчиков? Когда есть выбор, мальчишки идут в хоккей, даже если начинали учиться в фигурном катании. В хоккей их с удовольствием возьмут, потому что они владеют коньком.

- Родительская логика понятна: в хоккее можно больше заработать.

- Поверьте, когда родители приводят своего ребенка в спортивную секцию, редко кто из них думает о том, сколько денег принесет его 4 - 6-летний малыш лет через 15 - 20, если вообще принесет. Хотя, согласна, средний хоккеист может заработать больше, чем топовый фигурист.

Этери Тутберидзе не только требовательна к своим воспитанницам, но и сама проводит на льду почти все время.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Кстати, фигурное катание стало дорогим видом спорта...

- Не дорогим, а безумно дорогим! Всегда элитным спортом считался большой теннис. Но я плачу за свою дочь, которая занимается теннисом, меньше, чем родители девочек-фигуристок. Им приходится платить за все! Это аренда льда (около 400 рублей в час), тренер, хореограф (от 2000 в час), костюмы (50 - 70 тысяч, а их надо минимум два), хорошие коньки (60 тысяч), а у ребенка нога растет, запись музыкальных аранжировок... Если бы я начинала заниматься сегодня, мои родители не потянули бы такие расходы. Когда я каталась, почти все фигуристы, которые чего-то добились, были нищими. Нам помогало государство.

- Неужели родители Алины Загитовой, которая выросла в Ижевске, или многодетная семья Александры Трусовой из Рязани могли потянуть такие расходы?

- Когда ребенок добивается результатов, выезжает на соревнования сборных команд, тогда за него начинает платить Федерация фигурного катания. Загитова и Трусова уже именитые спортсменки, чемпионки. Я же говорю не о топ-спортсменах, а о детях в возрасте 8 - 9 лет, из которых получится чемпион или нет, еще непонятно. Но за их тренировки родителям приходится платить по 100 тысяч рублей в месяц. Это еще одна из причин, почему мальчиков охотнее отдают в хоккей, где расходы значительно меньше.

Александра Трусова выполняет 4 четверных прыжка в произвольной программе.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВОПРОС - РЕБРОМ

В 19 лет - на пенсию?

- При нынешнем раскладе международные старты в женском фигурном катании могут превратиться в разновидность чемпионата России, когда за призовые места будут бороться только российские спортсменки...

- Не надейтесь, что другие будут стоять на месте. Теперь у них выбора нет: либо заканчивать спортивную карьеру, либо разучивать четверные прыжки, иначе они неконкурентоспособны. Хотя лично мне очень интересно смотреть именно на наших спортсменок. Девочки все разные. Саша Трусова прыгучая, как кузнечик, выполняет четыре четверных прыжка в программе. У Ани Щербаковой шикарный четверной луц. У Алины Загитовой такая сложная, насыщенная программа, которую она выполняет на одном дыхании... У Алены Косторной и Лизы Туктамышевой великолепный тройной аксель. К тому же у Косторной, несмотря на то что ей всего 16 лет, взрослое, красивое скольжение. Каждая девочка - индивидуальность.

- Но что делать дальше нашим титулованным спортсменкам, которым только по 17 - 19 лет, а их буквально сгоняют с пьедестала своими четверными прыжками совсем юные девочки? Получается, они чемпионки на один сезон. Вспомните, как быстро закатилась звезда Аделины Сотниковой или Юлии Липницкой... Сегодняшние юные спортсменки - как бабочки-однодневки. Не обидно им, что спортивный век стал таким коротким?

- Вы их спросите: Алина Загитова, тебе не обидно было в 15 лет стать олимпийской чемпионкой? Или Женю Медведеву, которая стала серебряным призером Олимпиады в 18 лет, а до этого дважды была чемпионкой мира. Думаю, они не поймут вашего вопроса. Им только по 17 - 19 лет, а они уже мировые звезды. Вся жизнь впереди. И столько еще возможностей попробовать себя в чем-то другом. Я 20 лет назад выиграла чемпионат мира, а до сих пор получаю интересные предложения, приглашения. Это именно тот случай, когда сначала ты работаешь на имя, потом имя работает на тебя.

- И все-таки вы аж в 26 лет стали чемпионкой мира. И продолжали кататься после своего триумфа. Ирина Роднина выиграла три Олимпиады подряд и каталась до 30 лет. По сегодняшним временам - это глубокая пенсия...

- Такого фигурного катания, как раньше, не будет никогда. Прорыв произошел после того, как изменилась система судейства. Соревноваться по старинке было невозможно. Сегодняшнее фигурное катание - это математика, тренер рассчитывает программу так, чтобы сделать ее как можно дороже, у каждого элемента есть своя стоимость. Раньше не было технических бригад, которые смотрят повторы, чтобы оценить каждый элемент. Раньше мы себя не утруждали. Были простые вращения, несложная дорожка шагов... А сейчас от бедных спортсменов требуют прибавку очков на каждом элементе, чтобы уровень сложности был только «вау». Чтобы все самые сложные прыжки и каскады - только во второй половине программы. Но и этот этап уже прошел, стали искать, чем удивить судей в следующий раз. Тогда девочки начали прыгать четверные прыжки. Но так везде: во всех видах спорта идет усложнение.