2019-11-07T19:03:12+03:00
Звезды

"Все мысли Петра только об одном": появилось новое фото Анастасии Заворотнюк с мужем

Петр Чернышев работает на износ ради спасения онкобольной жены
Ольга ЛИБГАРДТ
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Петр Чернышев работает на износ ради Анастасии Заворотнюк.Петр Чернышев работает на износ ради Анастасии Заворотнюк.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Петр Чернышев работает на износ. И все ради Анастасии Заворотнюк, которая в настоящее время борется с онкологическим заболеванием. Фигурист примет участие в новых спектаклях, чтобы заработать как можно больше денег. Немалые средства нужны для того, чтобы оплачивать дорогостоящее лечение супруги. Все новогодние и рождественские праздники артист проведет на сцене.

В блоге Анастасии Заворотнюк появилась новая фотография звезды сериала "Моя прекрасная няня" с мужем Петром Чернышевым. Фигурист нежно обнимает любимую женщину. "У Татьяны и Петра сегодня первое выступление в рамках московского блока шоу «Аленький цветочек». От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема! Очень любим! ", - гласит подпись к снимку.

Кроме работы в "Аленьком цветочке" и "Спящей красавице" Петр примет участие еще в ряде проектов ради заработка. По некоторым данным, 100 тысяч рублей в день стоит только пребывание "прекрасной няни" в реабилитационном центре. Страшно подумать, сколько и какие расходы предстоят семье в будущем.

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"Конечно, все мысли Петра сейчас только об одном. Вряд ли ему хочется улыбаться, но он большой профессионал. Во-первых, он не станет подводить своих друзей и партнеров, хотя они бы поняли его... Во-вторых, ему надо зарабатывать огромные деньги на спасение жены", - цитируют 7 Дней коллегу фигуриста по шоу.

В окружении Чернышева говорят, что он готов проработать все рождественские каникулы. "Петя никогда не носил розовых очков, и сегодня понимает, что к Новому году Настя может оставаться в том же состоянии, что и сейчас", - разводят руками друзья.

Петр, кстати, отказался от помощи психотерапевта, которого ему советовал один хороший знакомый. "В этой ситуации, конечно, не может быть ничего хорошего. Но иначе не скажешь: хорошо, что Петя хотя бы ради работы вынужден много есть. Ему требуется невероятное количество сил. Несколько месяцев назад был период, когда его приходилось заставлять пообедать - в такой он был депрессии. Но вообще Петя, конечно, боец, и мы поддерживаем его, как можем", - подчеркнул инсайдер.

Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

ИСТОЧНИК KP.RU

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