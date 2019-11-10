"Неверный диагноз поставлен": знахарь озвучил новую причину болезни Анастасии Заворотнюк

В августе этого года появилась шокирующая информация о том, что у Анастасии Заворотнюк диагностирован рак головного мозга. На шее актрисы заметили якобы послеоперационный шрам. К тому времени звезда несколько месяцев не появлялась на публике и перестала отвечать на телефонные звонки. В октябре родственники знаменитости подтвердили, что артистка действительно болеет. Меж тем, знахарь Александр призвал не верить слухам и домыслам, заявив, что Анастасии поставлен неверный диагноз.

Знахарь Александр много чего повидал на своем веку. Наслышан он и о недуге Анастасии Заворотнюк. Ведь о страшном диагнозе актрисы говорят все кому не лень. Глядя на фото знаменитости, он провел руками, чтобы почувствовать энергетику звезды сериала "Моя прекрасная няня". По словам целителя, от снимка идет тепло.

"Это хороший знак. Ее в мире мертвых нет. Нет ей туда дороги пока! Она поправится и будет нормально жить обычной здоровой жизнью! Выздоровеет. Это правда", - рассказал он в эфире программы "Новые русские сенсации".

Целитель Александр считает, что сейчас актриса чувствует себя лучше, а примерно через три недели к ней вернутся силы.. Потом и вовсе шокировал заявлением: "Неверный диагноз поставлен. Я не вижу, чтобы у нее была онкология".

По его мнению, Заворотнюк страдает от истощения центральной нервной системы, но смерть ей не грозит. "У нее истощение просто. Я бы в первую очередь работал именно на иммунитет, чтобы организм давал сопротивляемость. Вот иммунитет и ЦНС", - заключил знахарь.

Кстати, буквально на днях появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк пошла на поправку. "Очень осторожно и аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются. Насте становится лучше. Она, вроде бы, идет на поправку", - обратился к публике Андрей Разин. Поклонники полагают, что их любимой актрисе действительно стало лучше. Внушает оптимизм то, что супруг артистки Петр Чернышев недавно впервые за долгое время появился на публике во время ледового шоу. Зрители пришли к выводу, что Заворотнюк поправляется, раз ее муж смог отправиться на гастроли. Ведь раньше он не отходил от постели больной жены.