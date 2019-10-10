"У меня отличная фигура": Ольга Бузова объяснила свою любовь к откровенным купальникам

Ольга Бузова постоянно на виду. Бойкую звезду "Дома-2" в свое время заприметил создатель телестройки Валерий Комиссаров. Он-то ей и напророчил громкое будущее за ее искренность и доброту. Правда, порой, из-за этих качеств блондинка попадает под огонь критики.

Ольга Бузова несколько лет назад прославилась на всю страну как участница шоу "Дом-2". Потом она стала вести телепроект, а после скандального развода с футболистом Дмитрием Тарасовым внезапно запела. И на этом поприще добилась ошеломительного успеха. Конечно, все это время за ней по пятам шли не только почитатели ее талантов, но и хейтеры.

Как правило, завистники нападают на певицу из-за ее фигуры и провокационных нарядов. Пытаются злопыхатели ударить и побольнее - припомнив, как поющую ведущую бросил бывший муж. Но Оля четко следует своему девизу: "Собака лает, а караван идет".

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Так, она считает, что нет ничего страшного, что она появляется перед публикой в откровенных купальниках. Тем более ее поддерживают родители. "Ну, там же все красиво. У меня отличная фигура и эффектные профессиональные видео. Мама с папой понимают, что это образ, часть работы, даже своего рода искусство. Всем советую делать так же! Вы же смотрите фотографии с пляжа, хотя я там в открытых купальниках, - и ничего. На сцене их заменяют роскошные боди", - хвастается Бузова.

Говоря о своем бывшем муже, она не скрывает - ситуацию отпустила, с супругом не общается. Но до сих пор не может простить то, как он с ней поступил. "Мы с Димой не виделись после 30 декабря 2016 года, когда официально расторгли брак. На самом деле он всегда избегает мест, которые посещаю я. Боится, наверное...", - цитирует ее "СтарХит".

buzova86 No words needed

На вопрос о том, почему она не рассказывает всем, как бывший муж изменял ей, а теперь с новой женой строит из себя святого, пожимает плечами: "Я простила и отпустила. А они могут говорить все, что пожелают. Бог им судья".

При этом, если бы была возможность вернуться в прошлое, зная, что ждет впереди, она опять вышла бы замуж за футболиста. "Никогда ни о чем не жалею. Мы с Димой прожили в браке шесть чудесных лет. А то, как Тарасов повел себя в конце отношений, останется исключительно на его совести. Как и у тех, кто в тот момент кидал в меня камни... Кстати, спустя время все эти крысы-предатели ползут с просьбами сняться у них и поддержать проекты", - сказала, как отрезала звезда.

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Она также заявила, что не подает на раздел имущества, потому что у нее для этого еще есть время: "По закону я имею право обратиться в суд в течение трех лет после расторжения брака. Данный срок истекает 30 декабря 2019 года. Так что еще не вечер - время есть!".