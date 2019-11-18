"Обильно льет гадости на возлюбленного": Садальский упрекнул брошенную мужем Лолиту

Станислав Садальский довольно часто высказывается на разные темы. Обычно это касается его коллег-артистов. На днях актер написал все что думает по поводу скандального развода Лолиты Милявской с молодым мужем Дмитрием Ивановым, с которым она прожила в браке девять лет.

Станислав Садальский порассуждал о поведении Лолиты Милявской после громкого расставания с пятым супругом. Актер, как всегда, был честен с поклонниками, упрекнув певицу в недостойном поведении.

"Одна артистка бегала по всем телеканалам и рассказывала, как счастлива с молодым мужем. Сегодня она проклинает девять лет замужества и обильно льет гадости на возлюбленного, бросившего ее", - заявил артист.

stassadal Во как бывает, а только так и происходит...

В качестве примера идеальных отношений мужа и жены даже после развода Садальский привел кинозвезд СССР Людмилу Целиковскую и ее четвертого мужа Юрия Любимова. Садальский напомнил, что, когда именитый режиссер бросил красавицу-актрису и ушел к венгерке Каталине, все советские СМИ театрального деятеля осуждали. А Целиковская дала всем отпор: "Как я могу говорить плохо о своем муже, ведь прожила с ним столько лет".

После этого Стас отметил, что всегда был против выпячивать чувства в семье. "Чем жарче любовь, тем быстрее расставание", - резюмировал актер.

Напомним, Лолита Милявская и Дмитрий Иванов поженились в 2010 году. Этот брак стал для певицы пятым. 4 июля 2019 года артистка сообщила в соцсетях, что разводится с мужем. Недавно певица призналась, что муж ей изменял и содержал на ее деньги молодую любовницу. При этом исполнительница заявила, что давно знала о другой женщине в жизни неверного супруга, а их брак на самом деле распался гораздо раньше озвученной ею даты. Артистка заявила, что выгоняла неверного мужа ночью: "В один прекрасный момент, приехав с гастролей, я не выдержала. Перед этим налила себе джину с тоником, высказала все, что я о нем думаю, собрала вещи и выбросила их на лестничную клетку".