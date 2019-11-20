Конец любви: Прохор Шаляпин расстался с бывшей женой Джигарханяна

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская объявили о разрыве отношений. Поговаривают, что, мол, поводом для расставания стало известие о том, что у певца родился сын, а бывшая жена Армена Джигарханяна нашла Шаляпину замену.

Вокруг Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской всегда было много слухов и домыслов. Разговоры о том, что в отношениях одной из самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса не все гладко, появились летом. Звезды стали реже выходить в свет и публиковать совместные фотографии в соцсетях. Да и отдыхали они в разных местах. И вот теперь стало известно: артисты поставили свои отношения на паузу, о чем и сообщили на всю страну в эфире передачи "На самом деле".

Отношения прекратились по инициативе Прохора. Во всяком случае, так заявила Татьяна Гудзева, с которой Шаляпин закрутил роман два года назад. В ходе программы Гудзева, которая утверждает, что родила от Прохора сына, обвинила Цымбалюк-Романовскую в изменах. Она сообщила, что у нее имеются фотодоказательства неверности соперницы. Выяснилось, что на снимках Виталина запечатлена с неким мужчиной в театре.

"Прохор живет со мной около двух недель. Мы с ним не прекращали общаться, но раньше он не мог ко мне приходить из-за постоянного слежения Виталины. Около месяца назад я узнала, что у Виталины есть другой мужчина. Я об этом сказала Прохору. Когда он приехал, я ему показала фотографии. После этого он каждый день начал к нам приезжать, а потом и жить с нами", - заявила Татьяна.

vitalinaromanovskaya Живите ярко - и весь мир подождет

В ответ на это бывшая жена Джигарханяна попыталась оправдаться, мол, ей пришлось пойти с другим, потому что Прохор не любит театр. "У меня могут быть фотографии с кем-то, но это мои друзья. Я не изменяю людям, с которыми состою в отношениях", - отметила пианистка.

Шаляпин ее словам не поверил и заявил, что еще летом заподозрил подругу в неверности. А потом сообщил, что их с Виталиной отношения приостановлены из-за ребенка: "Я настолько шокирован. Это вообще не в стиле Виталины, но она мне ничего не объяснила, просто рассмеялась. Сейчас мы с Виталиной действительно в сложных отношениях. Они у нас вообще приостановлены из-за непонятной ситуации с ребенком. Они у нас зашли в тупик".

Позже Цымбалюк-Романовская подтвердила, что они с Прохором действительно поставили отношения на паузу: "Потому что я, как и Прохор, сомневаюсь в том, что Татьяна родила от него. Я согласна сделать паузу, потому что для меня это все очень серьезно. Мне не нравится это постоянное выяснение отношений".

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Шаляпин же отметил, что в последнее время стал часто гостить у Татьяны и ее сына, потому что захотел еще раз провести экспертизу ДНК: "К Татьяне я действительно приезжал. У меня на это был свой план. Я хотел убедиться в том, что это мой ребенок. Для этого мне пришлось пойти на многое".

Напомним, Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская состояли в отношениях с весны 2018 года. Сначала пара отрицала свой роман и заявляла, что их связывает только дружба. В последнее время Виталина и Прохор жили в квартире бывшей жены Джигарханяна. Они даже задумывались о ребенке. Цымбалюк-Романовская рассказывала, что одна из комнат уже отведена под детскую. Прохор же говорил, что мечтает о наследнике от Виталины. Певец даже преподнес возлюбленной кольцо.

Что касается отношений Прохора и Татьяны Груздевой, то они начались в 2017 году. Менее чем через год пара объявила о помолвке. Они демонстрировали в соцсетях идиллию и даже познакомили родителей. Однако потом Прохор узнал, что любимой не 27 лет, а 40, и у нее есть 14-летняя дочь. В итоге Шаляпин и Гудзева расстались. Но несколько месяцев назад Татьяна объявилась и заявила, что родила от Прохора сына, которого назвала Федором. Женщина указала Прохора в качестве отца в свидетельстве о рождении, однако тот отказался признавать ребенка.

Певец не поверил в отцовство и в сентябре решил сделать ДНК-тест. Исследование показало, что Федор действительно является его сыном. Однако верить этим результатам Шаляпин отказался. Ошеломленный исполнитель решил еще раз сделать тест, чтобы убедиться в правильности результата.