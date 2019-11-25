Эпатажный сын Елены Яковлевой соврал про избиение

Не успел эпатажный сын актрисы Елены Яковлевой напугать поклонников сообщением об избиении, как через несколько часов удивил публику новым заявлением. Оказывается, Денис Шальных, чье тело с головы до ног украшено татуировками, историю с нападением неизвестных придумал.

Некоторое время назад Денис Шальных решил избавиться от татуировок на лице. По словам молодого человека, рисунки стали мешать ему жить. Особенно беспокоит сына Елены Яковлевой гроб на щеке. Мол, символ смерти пагубно влияет на него. Кроме того, парень не скрывает, что решил почистить лицо, чтобы порадовать маму. Тату отпрыск народной артистки решил выжигать лазером за большие деньги.

Однако, как заявил молодой человек, его рвение не всем пришлось по душе. У Дениса, как он сам признался, произошел конфликт с бывшими единомышленниками. В какой-то момент словесная перепалка переросла в драку, в результате которой единственный наследник именитой артистки получил травму лица. В качестве подтверждения своих слов он разместил в блоге фото.

"Никогда не делайте наколки на лице. Это очень опасно. А комьюнити агрессивное. Пацаны, меня поймали типы с забитыми лицами. Спросили за лазерное удаление. Не смог отбазариться. Хочется плакать от боли и унижения", - сообщил Шальных.

После таких тревожных известий репортеры бросились обрывать телефон 27-летнего наследника звезды фильма "Интердевочка". В итоге Денис решил расставить все точки над "i" новым заявлением.

На самом деле эпатажный парень, которого за его внешний вид часто называют в соцсетях фриком, соврал. "Я вывожу себе татуировки с лица. От этого отек образовался. Запутался в фейковых инфоповодах, которые наплодил сам. Уже не знаю, что кому отвечать… Это смешно и грешно", - ", - объяснил Денис в блоге. Шальных также заявил, что пребывает в шоке от того, что все, что он выдает в соцсетях, оказывается в новостях.