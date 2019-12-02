2019-12-02T18:12:10+03:00
Звезды

Бойфренд Любови Толкалиной оказался женат

Супруга Брайана Финнегана гораздо моложе актрисы
Ольга ЛИБГАРДТ
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Любовь Толкалина несколько дней назад объявила о романе с английским композитором.Любовь Толкалина несколько дней назад объявила о романе с английским композитором.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Любовь Толкалина несколько дней назад объявила о романе с английским композитором. Актриса призналась, что устала от слухов, и опубликовала нежное фото с Брайаном Финнеганом, сопроводив его трогательным комментарием. Поклонники, радуясь за свою любимицу, стали оставлять в ее адрес теплые слова. Однако сейчас стали известны пикантные подробности из жизни музыканта.

Бойфрендом Любови Толкалиной оказался женатый друг Бориса Гребенщикова. 50-летний Брайан Финнеган сочиняет музыку, играет на ирландской флейте и выступает вместе с группой "Аквариум".

Поговаривают, что у Финнегана есть жена Ева и шестилетний сын Олин. Причем супруга мужчины гораздо моложе Толкалиной. "Любе нужно как-то отмазаться от романа с БГ и объяснить, почему она сопровождает его коллектив на гастролях. Вот она и придумала эту штуку с Брайаном", - рассказал осведомленный источник в окружении Гребенщикова.

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Кстати, в недавнем интервью глянцу бывшая возлюбленная Егора Кончаловского призналась, что встречается с неким иностранным гражданином. "Мол, их любовь похожа на сказку, - цитирует собеседника "Экспресс газета".

Брайан Финнеган и его жена Ева. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Брайан Финнеган и его жена Ева.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, впервые о романе лидера Бориса Гребенщикова и Любови Толкалиной заговорили в 2017 году. Тогда актрису застукали за поцелуями с рок-гуру в Муроме, где у его "Аквариума" был концерт. Эти снимки 41-летняя актриса комментировала довольно резко: "Людям и в голову не приходит, что они своей школьной линейкой пытаются измерить океан. Они мыслят исключительно трусами, застрявшими у них в голове".

В окружении Толкалиной и Гребенщикова считают, что их свела страсть к йоге. Борис пришел к этому в 2002 году. А Люба при помощи йоги пыталась довести фигуру и характер до совершенства. Она сделала себе астрологическую карту, которая показывает, что ей можно есть, а чего нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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