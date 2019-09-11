"Мерзость": Толкалиной стыдно за болтливого любовника

О страстном романе Любови Толкалиной и телеведущего Джона Уоррена не говорил только ленивый. Красивая пара привлекала внимание папарацци и обывателей. Но ничто не вечно в этом мире. Несколько дней назад стало известно, что влюбленные расстались. Об этом в красках рассказал Уоррен, заявив, что готов вернуться к Толкалиной, стоит лишь ей его позвать. Любовь решила ответить бывшему.

Сказать, что актриса в шоке от слов Джона Уоррена - ничего не сказать. "Было бы не лишним напомнить этому джентельмену, что подобное поведение не достойно звания джентельмена и мужчины вообще... Рассказывать на обложках журналов во всеуслышание о личных отношениях - это просто фу. Называется простым словом - мерзость", - разразилась гневной отповедью в адрес болтливого любовника 41-летняя Любовь Толкалина в своем блоге.

tolkalinaliuba Подобное поведение не достойно звания джентельмена

Никаких подробностей она приводить не стала, лишь отметила, что ей стыдно за телеведущего и с сарказмом пожелала ему счастья: "Желаю искренне этому предприимчивому человеку счастья в личной жизни и поводов для публикаций, не связанных с эксплуатацией известности посторонних людей... Очень жаль... И просто стыдно за него".

Напомним, минувшей зимой стало известно, что Любовь Толкалина закрутила роман с британским телеведущим Джоном Уорреном. Недавно он дал большое интервью, в котором признался, что действительно встречался с артисткой и назвал роман с ней лучшим, что было в его жизни. 50-летний мужчина объяснил, что решил расстаться с Толкалиной, потому что она испытывала чувства к другому. Причем третий персонаж присутствовал в их отношениях с самого начала. "Люба - пик моих отношений с женщинами. Уверен, что уже не встречу ничего похожего по накалу чувств. Для нее не секрет, что стоит ей только сказать, я сразу к ней примчусь", - откровенничал Джон.