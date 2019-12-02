Дмитрий Тарасов: «Я никогда не избивал Ольгу Бузову!»

30 декабря исполнится ровно три года с момента развода Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова. В личной жизни у каждого из бывших супругов все в полном ажуре: Тарасов женился, в новом браке у него родилась дочь, а сейчас его жена беременна вторым; у Ольги, по слухам, серьезные отношения с модным блогером Давидом Манукяном.

Но все-таки это не тот срок, чтобы душевные раны окончательно затянулись. В недавнем интервью «КП» Ольга Бузова впервые призналась, что сталкивалась с домашним насилием: «…Мне было страшно кому-то об этом сказать. Я не хотела, чтобы об этом кто-то знал. Всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи». Выход из таких ситуаций Оля видит только один: «Не надо бояться уйти… Мне говорили: как ты справишься одна? Ничего, справилась...».

Из деликатности и, видимо, не желая всерьез ворошить «улей прошлого», Оля не назвала имя человека, от руки которого она пострадала. Но вектор для догадок и предположений задала так задала. Семейное насилие, после которого Оля приняла решение уйти? М-м-м, дайте-ка подумать…

Первым заволновался бывший муж телеведущей.

«Я никогда не избивал Ольгу Бузову!» - поспешил заявить футболист Тарасов в пространном письме в «КП», составленным в виде досудебной претензии. Даром что в интервью в «КП» каких-либо однозначных утверждений не этот счет не было.

В доказательство своей невиновности Тарасов предложил сделать запрос в органы: мол, там же фиксируются заявления потерпевших — а на него стопроцентно никто не заявлял.

Футболист Дмитрий Тарасов и телеведущая Ольга Бузова в феврале 2014 года.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Эх, Дмитрий… Если бы тезис «нет заявления - нет пострадавших» действительно отражал реальное положение дел, не было бы никакой нужды в законе «О домашнем насилии», который сейчас так горячо обсуждают и в Госдуме, и в обществе вообще. Ведь, рассуждая именно об этом законопроекте, Оля в том интервью заговорила о том, что, с ее слов, она когда-то пережила сама. Напомним, после развода она была вынуждена даже машину вернуть, которую когда-то ей подарил любящий муж.

Обида душит футболиста, ох душит... В тексте того интервью и нет утверждения, что «Тарасов избивал жену», но Дмитрий все же сумел ее разглядеть. Клевета, говорит, ложные сведения, безупречная репутация вся в пятнах. Свои моральные страдания спортсмен оценил в достойную для востребованного спортсмена сумму - 5 млн рублей.

Кстати, недавно Тарасов в инстаграм-видео ляпнул, что «жена, если не беременная, может получить леща». Ну, за какую-то провинность, древняя русская традиция такая. Грянул скандал. Пришлось Диме выкручиваться, объяснять, что про леща - это же шутка была, чего вы?! Тогда его репутация и впрямь пострадала, но винить в этом было некого, только себя.

Ну вот все и объяснилось! Возможно, и Бузова шуток не понимала?!

Тяжела ты, шапка Моно… участь Дмитрия Тарасова то есть. То тебя неправильно понимают, то ты читаешь не то, что написано. Трудно...

ЗВОНОК БУЗОВОЙ

«Ему стыдно за всю ту боль, которую он мне причинил»

- Я последний раз видела Диму во время нашего развода. Даже не представляю чем он живет сейчас и как, - рассказала «КП» Ольга Бузова, узнав о реакции Тарасова на интервью. - Мы с ним не пересекаемся даже на праздниках общих друзей. Наверное, ему стыдно за всю ту боль, которую он мне причинил. Мне приятно, что Дима так внимательно следит за материалами со мной, но я бы ему посоветовала заняться своей карьерой и воспитанием детей».

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Как бы ни иронизировали над Ольгой Бузовой, в свои 33 года она уже ворвалась в десятку самых влиятельных российских знаменитостей по версии журнала Forbes. В Инстаграме Бузовой более 16 млн подписчиков, а поклонники шоу «Дом-2» обеспечивают аншлаги во время ее выступлений в качестве певицы. Об этом и не только мы расспросили Олю накануне ее концертов в Москве и Питере (подробности)